Mars Petcare инициирует одно из крупнейших высокотехнологичных ветеринарных исследований, ориентированное на определение ранних симптомов заболевания

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Mars Petcare

11:00 ET

Данные портативных приборов и электронных медицинских карт позволят сопоставить модели поведения с состоянием здоровья домашних питомцев

КОЛЛЕДЖ-СТЕЙШН (COLLEGE STATION), Техас, 5 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Сегодня, в ходе Саммита ветеринарных инноваций, организованного Североамериканским сообществом ветеринаров (NAVC) и Техасским университетом A&M, компания Mars Petcare анонсировала запуск Pet Insight Project - трёхлетней исследовательской программы с участием более 200 000 собак из различных регионов США, ориентированной на выявление важных связей между активностью, поведением и здоровьем домашних питомцев.

(PRNewsfoto/Mars Petcare)
(PRNewsfoto/Mars Petcare)...
(PRNewsfoto/Mars Petcare)
(PRNewsfoto/Mars Petcare)...

С помощью своего передового подразделения по разработке электронных ошейников-треккеров Whistle и сети высококлассных  ветеринарных клиник Banfield Pet Hospital компания Mars Petcare намеревается получить поистине революционную аналитическую информацию, которая послужит толчком для наступления новой эпохи проактивного, превентивного ухода за животными. Целью данного перспективного исследования с использованием технологий машинного обучения, обширных информационных ресурсов и ветеринарного опыта компании, является углублённый анализ ситуаций, в которых поведение питомца может сигнализировать об изменениях в состоянии его здоровья. Это позволит владельцам животных более эффективно взаимодействовать с ветеринаром в процессе лечения. Программа исследования предполагает непрерывный сбор поведенческих данных от сотен тысяч домашних животных и корреляцию полученной информации с повторными визитами к врачу.

«Для оптимизации процедур и методов ухода за животными наша отрасль нуждается именно в таких инновационных начинаниях, как Pet Insight Project, - прокомментировал главный исполнительный директор NAVC Том Бонн (Tom Bohn). -  Технологии и большие данные - это мощные инструменты, способные радикально изменить традиционное понятие о ветеринарном уходе. Стремление трансформировать ветеринарию является основной движущей силой, лежащей в основе Совета и Саммита ветеринарных инноваций NAVC. Это же стремление находит живой отклик у участников Саммита, прилагающих все усилия для того, чтобы сделать отрасль ухода за домашними животными ещё лучше».

Pet Insight Project представляет собой один из крупнейших высокотехнологичных исследовательских проектов в области ветеринарии, на участие в котором дали своё согласие сотни тысяч владельцев домашних питомцев. Одним из ключевых направлений данной программы является анализ повторных визитов в клиники Banfield, в ходе которых ветеринары будут обновлять электронные медицинские карты животных, внося в них значимые данные. В дальнейшем сведения из медицинских карт будут сопоставлены с высокоточными данными, полученными посредством специального портативного монитора активности Whistle Fit. Подобная уникальная комбинация информации будет проанализирована специалистами по обработке данных и ветеринарными врачами с целью привязки характерных моделей поведения животных и их движений к определённым заболеваниям. В последствии это поможет точнее - и раньше, - выявлять признаки недомогания.

«Мы инициируем это передовое исследование в стремлении приблизить будущее ветеринарной медицины при поддержке результатов аналитической обработки даннных, связывающих владельцев животных и ветеринаров, - отметил Леонид Судаков, президент международного подразделения проектов, генетических исследований и аналитики данных Connected Solutions в составе компании Mars Petcare. -  Подобный совместный подход служит наглядной иллюстрацией тому, как мы используем уникальные масштабы нашей деятельности, а также научный и информационный потенциал для реализации нашей главной цели -  «Сделать мир лучше для домашних питомцев»».

Регистрация для участия в Pet Insight Project уже идёт полным ходом по всей территории США. Чтобы узнать больше об исследовании и следить за обновлениями по мере их появления посетите веб-сайт petinsightproject.com.

О программе Pet Insight Project
Pet Insight Project - это высокотехнологичное ветеринарное исследование, предполагающее постепенный сбор и интерпретацию медицинских данных сотен тысяч домашних животных. К участию в исследовательском проекте будут приглашены собаки, зарегистрированные в Программе оптимального здоровья Banfield. Все участники получат бесплатный монитор активности Whistle FIT - электронный ошейник-треккер, способный собирать данные о поведении животного и классифицировать широкий спектр движений, потенциально характеризующих общее состояние здоровья домашнего питомца.

Собираемые поведенческие данные в дальнейшем будут включены в базу данных Pet Insight Project. Эти сведения имеют чрезвычайно важное значение для развития ветеринарии и будут использоваться исключительно в исследовательских целях.  Все данные будут анонимными, и участники Pet Insight Project могут быть уверены, что Mars Petcare никогда не будет разглашать личную информацию или предоставлять к ней доступ третьим лицам.

Чтобы узнать больше о проекте Pet Insight Project, посетите веб-сайт petinsightproject.com.

О компании Mars, Incorporated
Mars - частное семейное предприятие с более чем столетней историей существования, производящее разнообразные продукты и предоставляющее сервисы для людей и их домашних питомцев. Компания с объёмами продаж на уровне 35 млрд. долл. США владеет некоторыми из самых популярных мировых торговых марок: M&M's, SNICKERS, TWIX, MILKY WAY, DOVE, PEDIGREE, ROYAL CANIN, WHISKAS, EXTRA, ORBIT, 5™, SKITTLES, UNCLE BEN'S, MARS DRINKS и COCOAVIA. Mars также предоставляет услуги в сфере ветеринарии и ухода за домашними животными посредством сети клиник BANFIELD, сервисов Blue Pearl, VCA и Pet Partners™. Компания со штаб-квартирой в Маклине (штат Вирджиния) осуществляет свою деятельность в более чем 80 странах мира. Пять принципов Mars - качество, ответственность, взаимопомощь, эффективность и свобода, - вдохновляют более чем 100 000 сотрудников компании на создание ценности для своих соратников и обеспечение роста, которым они гордятся изо дня в день. Для получения дополнительной информации о Mars посетите веб-сайт www.mars.com. Присоединяйтесь к нам в Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и YouTube.

О компании Mars Petcare
Mars Petcare - разностороннее и быстро развивающееся бизнес-направление, в деятельности которого принимают участие 75 000 специалистов из более чем 50 стран мира, всеми силами стремящихся «Сделать мир лучше для домашних животных» путём удовлетворения потребностей почти половины всех домашних питомцев в мире. Располагая 75-летним опытом работы, Mars Petcare владеет завидным портфелем из почти 50 торговых марок, включая такие передовые бренды кормов и питательных добавок, как PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTRO®, GREENIES®, SHEBA®, CESAR®, IAMS® и EUKANUBA®. Mars Petcare также является крупнейшим в мире поставщиков ветеринарных услуг, предоставляемых посредством сети из более чем 2 000 клиник BANFIELD®, BLUE PEARL®, PET PARTNERS® и VCA®. Компания неизменно идёт в авангарде передовых инноваций и технологий для домашних питомцев, их владельцев и ветеринаров. В послужном списке Mars Petcare - запатентованный метод генетического тестирования собак WISDOM PANEL™ HEALTH и электронный ошейник-треккер WHISTLE® GPS, а также Leap Accelerator и Companion Fund. Компания реализует программы по поддержке стартапов и нового поколения новаторов ветеринарной отрасли. В ходя в состав корпорации Mars, нам посчастливилось иметь свободу действий и гибкость в отстаивании своих идеалов - и мы твёрдо намерены бороться за лучший мир для домашних животных.

Для получения дополнительной информации о Mars Petcare посетите веб-сайт http://www.mars.com/global/brands/petcare. Присоединяйтесь к нам в Instagram и LinkedIn.

О бренде WHISTLE
WHISTLE - ветеринарная торговая марка, в основе которой лежит наша любовь к животным. Первоочередной миссией бренда, основанного в 2012 году Бэном Джейкобсом, Стивеном Эйдельманом и Кевином Ллойдом, является предоставление владельцам домашних животных простых инструментов, помогающих им неизменно оставаться на связи со своими любимцами. На сегодняшний день Whistle лидирует в отрасли по своим инновациям и является создателем самого надёжного комплексного электронного ошейника-треккера Whistle 3 GPS и монитора активности Whistle FIT. Для получения дополнительной информации о Whistle посетите веб-сайт www.whistle.com, www.facebook.com/whistlelabs или www.twitter.com/whistlelabs.

О сети Banfield Pet Hospital™
Основанная в 1955 году в Портленде (штат Орегон) сеть Banfield является крупнейшей в мире ветеринарной практикой в мире. В 2007 году Banfield вошла в состав корпорации Mars, Inc. и на сегодняшний день сеть включает свыше 1 000 клиник по всей территории США и Пуэрто-Рико. Свыше 3 600 ветеринаров Banfield ежегодно прилагают все усилия для предоставления высококачественного ухода за более чем тремя миллионами домашних животных. В 2017 году сеть ветеринарных клиник Banfield Pet – включая деятельность фонда Banfield Foundation – была упомянута в Points of Light 'Civic 50' как одна из самых социально ответственных компаний США. Представители прессы, желающие получить дополнительную информацию, могут обратиться на "горячую" линию по вопросам взаимодействия со СМИ: (888) 355-0595.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/662929/Mars_Petcare_Dennis.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/662930/Mars_Petcare_Rocket.jpg

 

SOURCE Mars Petcare

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Mars Petcare инициирует одно из крупнейших высокотехнологичных ветеринарных исследований, ориентированное на определение ранних симптомов заболевания

News provided by

Mars Petcare

11:00 ET