Mars Petcare инициирует одно из крупнейших высокотехнологичных ветеринарных исследований, ориентированное на определение ранних симптомов заболевания

Данные портативных приборов и электронных медицинских карт позволят сопоставить модели поведения с состоянием здоровья домашних питомцев

КОЛЛЕДЖ-СТЕЙШН (COLLEGE STATION), Техас, 5 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Сегодня, в ходе Саммита ветеринарных инноваций, организованного Североамериканским сообществом ветеринаров (NAVC) и Техасским университетом A&M, компания Mars Petcare анонсировала запуск Pet Insight Project - трёхлетней исследовательской программы с участием более 200 000 собак из различных регионов США, ориентированной на выявление важных связей между активностью, поведением и здоровьем домашних питомцев.

(PRNewsfoto/Mars Petcare)... (PRNewsfoto/Mars Petcare)...

С помощью своего передового подразделения по разработке электронных ошейников-треккеров Whistle ™ и сети высококлассных ветеринарных клиник Banfield Pet Hospital ™ компания Mars Petcare намеревается получить поистине революционную аналитическую информацию, которая послужит толчком для наступления новой эпохи проактивного, превентивного ухода за животными. Целью данного перспективного исследования с использованием технологий машинного обучения, обширных информационных ресурсов и ветеринарного опыта компании, является углублённый анализ ситуаций, в которых поведение питомца может сигнализировать об изменениях в состоянии его здоровья. Это позволит владельцам животных более эффективно взаимодействовать с ветеринаром в процессе лечения. Программа исследования предполагает непрерывный сбор поведенческих данных от сотен тысяч домашних животных и корреляцию полученной информации с повторными визитами к врачу.

«Для оптимизации процедур и методов ухода за животными наша отрасль нуждается именно в таких инновационных начинаниях, как Pet Insight Project, - прокомментировал главный исполнительный директор NAVC Том Бонн (Tom Bohn). - Технологии и большие данные - это мощные инструменты, способные радикально изменить традиционное понятие о ветеринарном уходе. Стремление трансформировать ветеринарию является основной движущей силой, лежащей в основе Совета и Саммита ветеринарных инноваций NAVC. Это же стремление находит живой отклик у участников Саммита, прилагающих все усилия для того, чтобы сделать отрасль ухода за домашними животными ещё лучше».

Pet Insight Project представляет собой один из крупнейших высокотехнологичных исследовательских проектов в области ветеринарии, на участие в котором дали своё согласие сотни тысяч владельцев домашних питомцев. Одним из ключевых направлений данной программы является анализ повторных визитов в клиники Banfield, в ходе которых ветеринары будут обновлять электронные медицинские карты животных, внося в них значимые данные. В дальнейшем сведения из медицинских карт будут сопоставлены с высокоточными данными, полученными посредством специального портативного монитора активности Whistle Fit. Подобная уникальная комбинация информации будет проанализирована специалистами по обработке данных и ветеринарными врачами с целью привязки характерных моделей поведения животных и их движений к определённым заболеваниям. В последствии это поможет точнее - и раньше, - выявлять признаки недомогания.

«Мы инициируем это передовое исследование в стремлении приблизить будущее ветеринарной медицины при поддержке результатов аналитической обработки даннных, связывающих владельцев животных и ветеринаров, - отметил Леонид Судаков, президент международного подразделения проектов, генетических исследований и аналитики данных Connected Solutions в составе компании Mars Petcare. - Подобный совместный подход служит наглядной иллюстрацией тому, как мы используем уникальные масштабы нашей деятельности, а также научный и информационный потенциал для реализации нашей главной цели - «Сделать мир лучше для домашних питомцев»».

Регистрация для участия в Pet Insight Project уже идёт полным ходом по всей территории США. Чтобы узнать больше об исследовании и следить за обновлениями по мере их появления посетите веб-сайт petinsightproject.com .

О программе Pet Insight Project

Pet Insight Project - это высокотехнологичное ветеринарное исследование, предполагающее постепенный сбор и интерпретацию медицинских данных сотен тысяч домашних животных. К участию в исследовательском проекте будут приглашены собаки, зарегистрированные в Программе оптимального здоровья Banfield. Все участники получат бесплатный монитор активности Whistle FIT - электронный ошейник-треккер, способный собирать данные о поведении животного и классифицировать широкий спектр движений, потенциально характеризующих общее состояние здоровья домашнего питомца.

Собираемые поведенческие данные в дальнейшем будут включены в базу данных Pet Insight Project. Эти сведения имеют чрезвычайно важное значение для развития ветеринарии и будут использоваться исключительно в исследовательских целях. Все данные будут анонимными, и участники Pet Insight Project могут быть уверены, что Mars Petcare никогда не будет разглашать личную информацию или предоставлять к ней доступ третьим лицам.

Чтобы узнать больше о проекте Pet Insight Project, посетите веб-сайт petinsightproject.com .

О компании Mars, Incorporated

Mars - частное семейное предприятие с более чем столетней историей существования, производящее разнообразные продукты и предоставляющее сервисы для людей и их домашних питомцев. Компания с объёмами продаж на уровне 35 млрд. долл. США владеет некоторыми из самых популярных мировых торговых марок: M&M's™, SNICKERS™, TWIX™, MILKY WAY™, DOVE™, PEDIGREE™, ROYAL CANIN™, WHISKAS™, EXTRA™, ORBIT™, 5™, SKITTLES™, UNCLE BEN'S™, MARS DRINKS и COCOAVIA™. Mars также предоставляет услуги в сфере ветеринарии и ухода за домашними животными посредством сети клиник BANFIELD™, сервисов Blue Pearl™, VCA™ и Pet Partners™. Компания со штаб-квартирой в Маклине (штат Вирджиния) осуществляет свою деятельность в более чем 80 странах мира. Пять принципов Mars - качество, ответственность, взаимопомощь, эффективность и свобода, - вдохновляют более чем 100 000 сотрудников компании на создание ценности для своих соратников и обеспечение роста, которым они гордятся изо дня в день. Для получения дополнительной информации о Mars посетите веб-сайт www.mars.com . Присоединяйтесь к нам в Facebook , Twitter , LinkedIn , Instagram и YouTube .

О компании Mars Petcare

Mars Petcare - разностороннее и быстро развивающееся бизнес-направление, в деятельности которого принимают участие 75 000 специалистов из более чем 50 стран мира, всеми силами стремящихся «Сделать мир лучше для домашних животных» путём удовлетворения потребностей почти половины всех домашних питомцев в мире. Располагая 75-летним опытом работы, Mars Petcare владеет завидным портфелем из почти 50 торговых марок, включая такие передовые бренды кормов и питательных добавок, как PEDIGREE ®, WHISKAS ®, ROYAL CANIN ®, NUTRO ®, GREENIES ®, SHEBA ®, CESAR ®, IAMS ® и EUKANUBA ®. Mars Petcare также является крупнейшим в мире поставщиков ветеринарных услуг, предоставляемых посредством сети из более чем 2 000 клиник BANFIELD ®, BLUE PEARL ®, PET PARTNERS ® и VCA ®. Компания неизменно идёт в авангарде передовых инноваций и технологий для домашних питомцев, их владельцев и ветеринаров. В послужном списке Mars Petcare - запатентованный метод генетического тестирования собак WISDOM PANEL™ HEALTH и электронный ошейник-треккер WHISTLE ® GPS, а также Leap Accelerator и Companion Fund . Компания реализует программы по поддержке стартапов и нового поколения новаторов ветеринарной отрасли. В ходя в состав корпорации Mars , нам посчастливилось иметь свободу действий и гибкость в отстаивании своих идеалов - и мы твёрдо намерены бороться за лучший мир для домашних животных.

Для получения дополнительной информации о Mars Petcare посетите веб-сайт http://www.mars.com/global/brands/petcare . Присоединяйтесь к нам в Instagram и LinkedIn .

О бренде WHISTLE™

WHISTLE - ветеринарная торговая марка, в основе которой лежит наша любовь к животным. Первоочередной миссией бренда, основанного в 2012 году Бэном Джейкобсом, Стивеном Эйдельманом и Кевином Ллойдом, является предоставление владельцам домашних животных простых инструментов, помогающих им неизменно оставаться на связи со своими любимцами. На сегодняшний день Whistle лидирует в отрасли по своим инновациям и является создателем самого надёжного комплексного электронного ошейника-треккера Whistle 3 GPS и монитора активности Whistle FIT. Для получения дополнительной информации о Whistle посетите веб-сайт www.whistle.com , www.facebook.com/whistlelabs или www.twitter.com/whistlelabs .

О сети Banfield Pet Hospital™

Основанная в 1955 году в Портленде (штат Орегон) сеть Banfield является крупнейшей в мире ветеринарной практикой в мире. В 2007 году Banfield вошла в состав корпорации Mars, Inc. и на сегодняшний день сеть включает свыше 1 000 клиник по всей территории США и Пуэрто-Рико. Свыше 3 600 ветеринаров Banfield ежегодно прилагают все усилия для предоставления высококачественного ухода за более чем тремя миллионами домашних животных. В 2017 году сеть ветеринарных клиник Banfield Pet – включая деятельность фонда Banfield Foundation – была упомянута в Points of Light 'Civic 50' как одна из самых социально ответственных компаний США. Представители прессы, желающие получить дополнительную информацию, могут обратиться на "горячую" линию по вопросам взаимодействия со СМИ : (888) 355-0595.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/662929/Mars_Petcare_Dennis.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/662930/Mars_Petcare_Rocket.jpg

SOURCE Mars Petcare