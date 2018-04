Mars Petcare rozpoczyna jedno z największych badań zdrowia zwierząt domowych przy wykorzystaniu technologii w celu wykrycia wczesnych oznak choroby

Urządzenia noszone i elektroniczne karty zdrowia zwierząt mają wykazać związki między zachowaniem a zdrowiem zwierząt domowych

COLLEGE STATION, Teksas, 5 kwietnia 2018 r. /PRNewswire/ -- W dniu dzisiejszym w trakcie szczytu innowacji Veterinary Innovation Summit organizacji North American Veterinary Community (NAVC) i uczelni Texas A&M University firma Mars Petcare ogłosiła rozpoczęcie programu Pet Insight Project, który obejmuje trzyletnie badania ponad 200 000 psów w USA w celu wykrycia ważnych związków między aktywnością i zachowaniem zwierząt a ich zdrowiem.

Poprzez wiodącą działalność rejestrowania aktywności zwierząt domowych Whistle™ i przy pomocy wysokiej jakości sieci placówek weterynaryjnych Banfield Pet Hospital™ firma Mars Petcare zamierza pozyskać przełomowe informacje, które zwiastują nadejście nowej epoki proaktywnego zapobiegania chorobom wśród zwierząt. Wykorzystując uczenie maszynowe, naukę opartą na danych i wiedzę z zakresu weterynarii w długofalowych badaniach, firma dąży do lepszego zrozumienia sytuacji, w których zachowanie może sygnalizować zmianę stanu zdrowia zwierząt. Dzięki temu właściciele mogą ściślej współpracować z weterynarzami w ramach leczenia. Badania będą nieprzerwanie gromadzić dane dotyczące aktywności pochodzące od setek tysięcy objętych programem zwierząt, a także korelować pozyskane informacje z wynikami wizyt weterynaryjnych.

– Innowacyjne programy, takie jak Pet Insight Project są właśnie tym, czego nasza branża potrzebuje, aby zwiększyć poziom opieki – skomentował Tom Bohn, główny dyrektor wykonawczy organizacji NAVC. – Technologia i duże dane to potężne narzędzia, które mogą w radykalny sposób zmienić oblicze opieki weterynaryjnej. Idea transformacji weterynarii przewodzi Radzie Innowacji Weterynaryjnej w organizacji NAVC i całemu szczytowi Veterinary Innovation Summit. To założenie jest szczególnie bliskie uczestnikom szczytu, którzy nieprzerwanie dążą do zmiany zdrowia zwierząt na lepsze – dodał dyrektor.

Program Pet Insight Project jest jednym z największych badań zdrowia zwierząt domowych przy wykorzystaniu technologii, które pozyskało zgodę właścicieli zwierząt na ich udział. Jeden z głównych obszarów zainteresowania w tym rewolucyjnym badaniu opiera się na informacjach pozyskanych w toku regularnych wizyt w szpitalach weterynaryjnych Banfield, w trakcie których weterynarze wprowadzają nowe informacje do elektronicznych kart zdrowia zwierząt. Karty zostaną następnie skorelowane ze szczegółowymi danymi gromadzonymi przez opracowany specjalnie do tych celów monitor aktywności Whistle Fit, który noszony będzie przez zwierzęta. Tak nowatorskie połączenie źródeł informacji zostanie przeanalizowane przez specjalistów do spraw danych i weterynarzy w celu wykrycia wzorów zachowań i ruchów zwierząt połączonych ze stanami chorobowymi. Dzięki temu łatwiejsze stanie się dokładniejsze wykrywanie problemów i wczesnych objawów chorób.

– Podjęliśmy się przeprowadzenia tych przełomowych badań, aby przyczynić się do ukształtowania przyszłości, w której opieka nad zdrowiem zwierząt domowych wspomagana jest przez dane i wnioski, które zacieśniają współpracę między właścicielami a weterynarzami – skomentował Leonid Sudakov, prezes oddziału Connected Solutions zajmującego się globalnymi projektami, genetyką, danymi i analityką w firmie Mars Petcare. – Podejście oparte na współpracy jest bardzo dobrym przykładem tego, jak wykorzystujemy skalę naszej działalności, naukę i możliwości w zakresie danych w celu realizacji naszej misji, czyli stworzenia lepszego świata dla zwierząt – dodał prezes.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja uczestników do programu Pet Insight Project z USA. Więcej informacji na temat badań i ich wyników wraz z ich publikacją można znaleźć na stronie petinsightproject.com.

O Pet Insight Project

Program Pet Insight Project to badanie dotyczące zdrowia zwierząt domowych przy wykorzystaniu technologii, którego celem jest gromadzenie i interpretacja danych na temat stanów zdrowia setek tysięcy zwierząt na przestrzeni czasu. Psy, których właściciele zdecydowali się na opcję Optimum Wellness Plan w szpitalach Banfield zostaną zaproszone do udziału w badaniu technologicznym. Uczestniczące zwierzęta otrzymają darmowe monitory aktywności Whistle FIT pod postacią rejestratorów noszonych jak obroże, których celem jest gromadzenie danych dotyczących zachowań oraz uczenie się klasyfikowania różnych ruchów potencjalnie związanych ze stanem zdrowia.

Dane dotyczące zachowań gromadzone w bazie danych programu Pet Insight Project mają kluczowe znaczenie w zakresie polepszania opieki nad zdrowiem zwierząt domowych i zostaną wykorzystane wyłącznie na cele badań naukowych. Wszystkie pozyskane dane zostaną zanonimizowane w ramach badań, a uczestnicy programu Pet Insight Project mogą być pewni, że firma Mars Petcare nigdy nie udostępni danych osobowych innym.

O Mars, Incorporated

O Mars Petcare

O WHISTLE™

O Banfield Pet Hospital™

