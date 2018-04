Mars Petcare fait appel à la technologie pour déceler des signes précoces de maladies en lançant l'une des plus vastes études sur la santé des animaux de compagnie

Une technologie portable et des dossiers électroniques de vétérinaires visent à corréler comportement et santé chez les animaux

COLLEGE STATION, Texas, 5 avril 2018 /PRNewswire/ -- À l'occasion aujourd'hui du Sommet sur l'innovation vétérinaire entre la North American Veterinary Community (NAVC, Communauté vétérinaire d'Amérique du Nord) et l'université A&M du Texas (agriculture et mécanique), Mars Petcare a annoncé le lancement du projet de perspectives sur les animaux de compagnie, le Pet Insight Project, étude de trois années qui concernera plus de 200 000 chiens sur l'ensemble des États-Unis afin de mettre au jour des liens importants entre activité, comportement et santé des animaux de compagnie.

À travers Whistle™, son entreprise de premier plan pour le suivi d'animaux de compagnie, et Banfield Pet Hospital™, pratique de soins vétérinaires de haute qualité, Mars Petcare cherche à apporter des perspectives d'avant-garde qui ouvriront une nouvelle ère de soins proactifs et préventifs pour animaux de compagnie. En associant l'apprentissage machine, une science riche en données et une profonde expertise vétérinaire, cette étude longitudinale a pour but de mieux comprendre l'instant où le comportement peut signaler un changement dans la santé de l'animal familier et permettre pour son traitement un meilleur partenariat entre ses propriétaires et leur vétérinaire. Cette étude saisira en continu des données sur le comportement de centaines de milliers d'animaux participants et de corréler cette information au cours de visites répétées sur leur bien-être.

« Des actions novatrices comme le Pet Insight Project représentent exactement ce dont l'industrie a besoin pour faire avancer les soins, » a déclaré Tom Bohn, président-directeur général de la NAVC. « La technologie et les mégadonnées sont des outils puissants qui pourraient changer de façon radicale la façon dont nous prodiguons les soins vétérinaires. Cette notion de transformation de la médecine vétérinaire constitue la force motrice derrière le Conseil sur l'innovation vétérinaire de la NAVC et le Sommet sur l'innovation vétérinaire. Nos participants à ce sommet sont tout à fait d'accord avec ceci, car ils sont très actifs dans cette transformation de la santé des animaux de compagnie. »

Le Pet Insight Project constitue l'une des plus vastes études reposant sur la technologie et portant sur la santé des animaux de compagnie. Les propriétaires d'animaux ont accepté que leurs compagnons prennent part à cette étude révolutionnaire. L'un des domaines prioritaires se fie à la répétition de visites de bien-être dans les hôpitaux Banfield où des vétérinaires mettront à jour les enregistrements électroniques de santé ainsi que les changements pertinents de celle-ci. Ces enregistrements seront ensuite corrélés aux données en haute résolution rassemblées par l'intermédiaire de Whistle Fit, appareil de suivi d'activité portable conçu à cet effet. Cette combinaison unique de perspectives approfondies sera soumise à l'analyse de scientifiques spécialistes des données et de vétérinaires professionnels. Il en résultera une cartographie des caractéristiques correspondantes des comportements et mouvements de ces animaux en relation avec les maladies afin de contribuer à détecter ces dernières de façon plus précise et d'aboutir à des alertes précoces.

« Nous avons entrepris cette recherche de pointe dans l'optique d'un avenir qui verra l'amélioration des soins de santé pour animaux de compagnie grâce à des connaissances approfondies pilotées par les données et connectant propriétaires d'animaux et vétérinaires, » a commenté Leonid Sudakov, président de Connected Solutions, division des projets mondiaux, de la génétique, des données et de l'analytique chez Mars Petcare. « Cette approche participative est une illustration splendide de la façon dont nous tirons parti de l'échelle unique de notre entreprise, des capacités de notre science et de nos données pour répondre à notre propos : 'Un monde meilleur pour les animaux de compagnie' ».

Le Pet Insight Project procède actuellement à l'inscription de participants sur l'ensemble des États-Unis. Pour davantage d'informations sur l'étude et pour suivre les perspectives résultantes à mesure de leur parution, visitez petinsightproject.com.

À propos du Pet Insight Project

Le Pet Insight Project est une étude à base de technologie sur la santé des animaux de compagnie, élaborée afin de rassembler et d'interpréter l'historique de santé de centaines de milliers de cas au fil du temps. Les chiens inscrits par leurs propriétaires dans l'Optimum Wellness Plan (plan de bien-être optimal) de Banfield seront conviés à participer à cette recherche reposant sur la technologie. Les participants recevront gratuitement un appareil de suivi d'activité Whistle FIT, consistant en un suiveur d'animal porté sur le collier. Ceci est conçu pour saisir les données sur le comportement et apprendre à classer une diversité de mouvements pouvant caractériser le bien-être global d'un animal familier.

Les données de comportement recueillies et compilées dans la base de données du Pet Insight Project sont essentielles pour faire progresser la santé des animaux de compagnie et elles serviront exclusivement à des fins de recherche. La totalité des données collectées seront anonymisées pour la recherche. Les participants au Pet Insight Project peuvent être assurés que Mars Petcare ne partagera jamais des renseignements personnels avec qui que ce soit, ni ne communiquera d'accès à vos données personnelles.

Pour en apprendre davantage sur le Pet Insight Project, visitez petinsightproject.com.

À propos de Mars, Incorporated

Mars est une entreprise familiale riche d'une histoire de plus d'un siècle dans la confection de divers produits et la prestation de services pour les gens et les animaux qu'ils aiment. Avec près de 35 milliards de dollars de ventes, la société est une entreprise mondiale produisant certaines des marques les plus appréciées sur la planète : M&M's™, SNICKERS™, TWIX™, MILKY WAY™, DOVE™, PEDIGREE™, ROYAL CANIN™, WHISKAS™, EXTRA™, ORBIT™, 5™, SKITTLES™, UNCLE BEN'S™, MARS DRINKS et COCOAVIA™. Mars assure également des services vétérinaires parmi lesquels figurent BANFIELD™ Pet Hospitals, Blue Pearl™, VCA™ et Pet Partners™. Mars a son siège social à McLean en Virginie et a des opérations dans plus de 80 pays. Les cinq principes de Mars – qualité, responsabilité, mutualité, efficacité et liberté – inspire ses 100 000 et quelques associés à créer de la valeur pour tous ses partenaires et à leur apporter une croissance dont ils sont fiers chaque jour. Pour davantage d'informations sur Mars, veuillez visiter www.mars.com. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de Mars Petcare

Mars Petcare est une entreprise diversifiée et croissante de 75 000 Associés sur plus de 50 pays. Tous se consacrent à édifier 'Un monde meilleur pour les animaux de compagnie' en se mettant au service de la santé et des besoins nutritionnels de presque la moitié des animaux de compagnie du globe. Avec plus de 75 années d'expérience, Mars Petcare a constitué un portefeuille enviable de près de 50 marques où l'on retrouve les marques dominant à l'échelle mondiale les aliments pour animaux de compagnie comme PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTRO®, GREENIES®, SHEBA®, CESAR®, IAMS® et EUKANUBA®. Mars Petcare est également le plus important prestataire de santé vétérinaire à travers un réseau de plus de 2 000 hôpitaux pour animaux, dont BANFIELD®, BLUE PEARL®, PET PARTNERS® et VCA®. La société est tout autant à l'avant-scène de l'émergence de l'innovation et de la technologie pour animaux de compagnie, leurs propriétaires et les vétérinaires, avec WISDOM PANEL™ HEALTH, mise à l'essai de technologie génétique brevetée pour chiens ainsi que le suiveur de chiens par GPS WHISTLE®. Par ailleurs, ses programmes Leap Accelerator et Companion Fund viennent en appui à l'innovation chez les jeunes entreprises et à la nouvelle génération destinée à bouleverser le secteur des soins pour animaux familiers. En faisant partie de la famille des sociétés Mars, nous avons le privilège de la liberté et de la flexibilité nous permettant de lutter pour ce en quoi nous croyons – et nous avons choisi de lutter pour un monde meilleur pour les animaux de compagnie.

Pour en savoir plus sur Mars Petcare, veuillez visiter http://www.mars.com/global/brands/petcare. Rejoignez-vous sur Instagram et LinkedIn.

À propos de WHISTLE™

WHISTLE est la marque technologique spécialisée née de l'amour pour les animaux de compagnie. Fondée en 2012 par Ben Jacobs, Steven Eidelman, et Kevin Lloyd, Whistle a pour mission d'équiper les propriétaires d'animaux de compagnie d'outils simples les aidant à rester connectés avec leurs animaux où qu'ils soient. Whistle aujourd'hui est en tête de l'innovation dans ce secteur avec le suiveur d'activité par GPS Whistle 3, appareil tout-en-un le plus fiable existant pour animal familier, et l'appareil de suivi d'activité Whistle FIT. Pour davantage d'informations sur Whistle, visitez www.whistle.com, www.facebook.com/whistlelabs ou www.twitter.com/whistlelabs.

À propos de Banfield Pet Hospital™

Fondée à Portland dans l'Oregon en 1955, Banfield est la plus grande pratique vétérinaire dans le monde. En 2007, Banfield a rejoint la famille des entreprises de Mars, Inc. et elle a aujourd'hui plus de 1 000 hôpitaux sur l'ensemble des États-Unis et de Porto Rico. Plus de 3 600 vétérinaires de Banfield se dévouent à fournir des soins de haute qualité à plus de trois millions d'animaux de compagnie chaque année. En 2017, Banfield Pet Hospital – qui regroupe les travaux de la Fondation Banfield – a été citée dans les Points of Light's 'Civic 50' parmi l'une des 50 sociétés civiques ayant le plus d'esprit communautaire aux États-Unis. Les organismes de presse recherchant des informations complémentaires sont invités à contacter la Ligne d'assistance aux médias : (888) 355-0595.

