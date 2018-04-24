HUAWEI P20 и AppGallery: узнайте, какие сюрпризы они для вас приготовили!

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 24 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- 27 марта на территории Большого дворца в Париже состоялся торжественный дебют новой линейки смартфонов HUAWEI P20. Являясь первым китайским смартфоном, украсившим собой величественные залы этого дворца, HUAWEI P20 не разочаровал, а, скорее наоборот, приятно удивил публику изобилием инновационных технологий.
Почти безрамочный экран и потрясающие варианты цветового оформления
HUAWEI P20 оснащается практически безрамочным экраном с двойным стеклом и клавишей возврата на главный экран со встроенным сканером отпечатков пальцев. Корпус нового телефона поставляется в широком спектре потрясающих градиентных цветов - Black, Midnight Blue, Pink Gold и Twilight.
Тройная камера Leica
HUAWEI P20 Pro оснащается камерой Leica с тройным сенсором, сверхширокой апертурой и передовыми показателями светочувствительности. Тройная камера HUAWEI P20 Pro обеспечивает 3-кратный оптический зум, 5-кратный гибридный зум и 10-кратный цифровой зум, оптимизируемый технологиями искусственного интеллекта. Ведущий стандарт качества изображения DxOMark дал НUAWEI P20 Pro рекордную совокупную оценку в 109 баллов, назвав его новым эталоном среди камер для смартфонов.
Незабываемые впечатления
Дабы продлить время работы смартфона на одном заряде, разработчики оснастили стандартную модель HUAWEI P20 высокоемкой батареей 3 400 м-Ач, а более продвинутый смартфон HUAWEI P20 Pro оборудован источником питания 4 000 м-Ач. Подобная батарея в сочетании с процессором Kirin 970 на базе технологий ИИ обеспечивает превосходные показатели энергоэффективности. Смартфоны линейки HUAWEI P20 также поддерживают протокол зарядки HUAWEI SuperCharge, позволяющий HUAWEI P20 заряжаться от 0% до 58% всего за 30 минут.
В дополнение к впечатляющим спецификациям аппаратного обеспечения, HUAWEI P20 также поставляется с широким спектром предустановленного ПО, включая магазин приложений HUAWEI AppGallery. Являясь безопасной платформой для загрузки и установки большого числа полезных приложений, AppGallery также предоставляет специальные скидки и акции, варьирующиеся в зависимости от региона местонахождения пользователя.
Чтобы ознакомиться с действующими специальными предложениями, откройте AppGallery и перейдите в раздел ME - Gifts. Внутри вас ждет коллекция полезных приложений, специально подобранных с учетом вашего региона.
Давайте познакомимся поближе с потрясающими предложениями для европейских пользователей.
TIDAL
TIDAL - музыкальное приложение, предоставляющее пользователям доступ к библиотеке из более чем 400 000 музыкальных композиций и видеоклипов в потрясающем HD-качестве. Зарегистрированные пользователи AppGallery бесплатно получают 90-дневную пробную подписку на этот замечательный сервис. В сочетании с звуковой системой Dolby Atmos и Dolby AC-4 в HUAWEI P20 высочайшее качество аудиовизуального контента TIDAL позволит вам поистине погрузиться в мир любимой музыки.
Eatwith
Хотите полакомиться вкуснейшими домашними блюдами или познакомиться с изюминками местной кухни? Eatwith поможет вам в этом! Это полезное приложение придется по вкусу как простым путешественникам, так и истинным гурманам. Пользователи HUAWEI P20 и AppGallery в Европе получают эксклюзивную скидку в размере 10 евро на первый визит в ресторан с использованием этого уникального и весьма увлекательного приложения.
Камера Apus
APUS Camera - многофункциональное приложение для селфи, предоставляющее множество потрясающих фильтров, забавных стикеров и режимов бьютификации. Работа в портретном режиме непременно подарит пользователям отличный опыт фотографии. Благодаря преимуществам 24-мегапиксельной селфи-камеры и 40-мегапиксельной задней камеры HUAWEI P20, пользователи смогут в полной мере оценить эксклюзивную коллекцию специальных фильтров, PIP-эффектов и стикеров в приложении APUS Camera.
Если вы находитесь за пределами Европы, не стоит расстраиваться: AppGallery предоставляет прекрасные сюрпризы и предложения пользователям во всех регионах мира.
Easybook
Easybook - удобная онлайн-платформа для бронирования билетов на поезд или паром, а также для аренды автомобилей в Малайзии, Сингапуре, Индонезии и Таиланде. Приложение предоставляет доступ к более чем 500 транспортным компаниям и свыше 10 000 автобусных маршрутов. Пользователи устройств Huawei получают 5% скидку на автобусные билеты. Easybook делает путешествия по Юго-Восточной Азии проще и приятнее.
Manga
Приложение Manga открывает доступ к широкому спектру классических и новых комиксов манга в самых различных жанрах. Большой безрамочный экран HUAWEI P20 с высокой разрешающей способностью идеально подходит для чтения любимых иллюстрированных романов. Пользователи Huawei в Азиатско-Тихоокеанском регионе получают бесплатную месячную подписку на это приложение.
А как же пользователи на Ближнем Востоке?
Jollychic
JollyChic - приложение для онлайн-шопинга, в каталоге которого представлено больше миллиона товаров. Сервис охватывает 80% ближневосточного рынка. Клиенты Huawei получают 10% скидку при пользовании приложением.
Вот и вы и познакомились поближе с новым флагманским смартфоном HUAWEI P20, а также замечательных скидках на различные полезные приложения. Так чего же вы ждете? Отправляйтесь за вашим HUAWEI P20 прямо сегодня!
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SOURCE Huawei
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