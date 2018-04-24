HUAWEI P20 и AppGallery: узнайте, какие сюрпризы они для вас приготовили!

HUAWEI P20 оснащается практически безрамочным экраном с двойным стеклом и клавишей возврата на главный экран со встроенным сканером отпечатков пальцев. Корпус нового телефона поставляется в широком спектре потрясающих градиентных цветов - Black, Midnight Blue, Pink Gold и Twilight.

Тройная камера Leica

HUAWEI P20 Pro оснащается камерой Leica с тройным сенсором, сверхширокой апертурой и передовыми показателями светочувствительности. Тройная камера HUAWEI P20 Pro обеспечивает 3-кратный оптический зум, 5-кратный гибридный зум и 10-кратный цифровой зум, оптимизируемый технологиями искусственного интеллекта. Ведущий стандарт качества изображения DxOMark дал НUAWEI P20 Pro рекордную совокупную оценку в 109 баллов, назвав его новым эталоном среди камер для смартфонов.

Незабываемые впечатления

Дабы продлить время работы смартфона на одном заряде, разработчики оснастили стандартную модель HUAWEI P20 высокоемкой батареей 3 400 м-Ач, а более продвинутый смартфон HUAWEI P20 Pro оборудован источником питания 4 000 м-Ач. Подобная батарея в сочетании с процессором Kirin 970 на базе технологий ИИ обеспечивает превосходные показатели энергоэффективности. Смартфоны линейки HUAWEI P20 также поддерживают протокол зарядки HUAWEI SuperCharge, позволяющий HUAWEI P20 заряжаться от 0% до 58% всего за 30 минут.

В дополнение к впечатляющим спецификациям аппаратного обеспечения, HUAWEI P20 также поставляется с широким спектром предустановленного ПО, включая магазин приложений HUAWEI AppGallery. Являясь безопасной платформой для загрузки и установки большого числа полезных приложений, AppGallery также предоставляет специальные скидки и акции, варьирующиеся в зависимости от региона местонахождения пользователя.

Чтобы ознакомиться с действующими специальными предложениями, откройте AppGallery и перейдите в раздел ME - Gifts. Внутри вас ждет коллекция полезных приложений, специально подобранных с учетом вашего региона.

Давайте познакомимся поближе с потрясающими предложениями для европейских пользователей.

TIDAL

TIDAL - музыкальное приложение, предоставляющее пользователям доступ к библиотеке из более чем 400 000 музыкальных композиций и видеоклипов в потрясающем HD-качестве. Зарегистрированные пользователи AppGallery бесплатно получают 90-дневную пробную подписку на этот замечательный сервис. В сочетании с звуковой системой Dolby Atmos и Dolby AC-4 в HUAWEI P20 высочайшее качество аудиовизуального контента TIDAL позволит вам поистине погрузиться в мир любимой музыки.

Eatwith

Хотите полакомиться вкуснейшими домашними блюдами или познакомиться с изюминками местной кухни? Eatwith поможет вам в этом! Это полезное приложение придется по вкусу как простым путешественникам, так и истинным гурманам. Пользователи HUAWEI P20 и AppGallery в Европе получают эксклюзивную скидку в размере 10 евро на первый визит в ресторан с использованием этого уникального и весьма увлекательного приложения.

Камера Apus

APUS Camera - многофункциональное приложение для селфи, предоставляющее множество потрясающих фильтров, забавных стикеров и режимов бьютификации. Работа в портретном режиме непременно подарит пользователям отличный опыт фотографии. Благодаря преимуществам 24-мегапиксельной селфи-камеры и 40-мегапиксельной задней камеры HUAWEI P20, пользователи смогут в полной мере оценить эксклюзивную коллекцию специальных фильтров, PIP-эффектов и стикеров в приложении APUS Camera.

Если вы находитесь за пределами Европы, не стоит расстраиваться: AppGallery предоставляет прекрасные сюрпризы и предложения пользователям во всех регионах мира.

Easybook

Easybook - удобная онлайн-платформа для бронирования билетов на поезд или паром, а также для аренды автомобилей в Малайзии, Сингапуре, Индонезии и Таиланде. Приложение предоставляет доступ к более чем 500 транспортным компаниям и свыше 10 000 автобусных маршрутов. Пользователи устройств Huawei получают 5% скидку на автобусные билеты. Easybook делает путешествия по Юго-Восточной Азии проще и приятнее.

Manga

Приложение Manga открывает доступ к широкому спектру классических и новых комиксов манга в самых различных жанрах. Большой безрамочный экран HUAWEI P20 с высокой разрешающей способностью идеально подходит для чтения любимых иллюстрированных романов. Пользователи Huawei в Азиатско-Тихоокеанском регионе получают бесплатную месячную подписку на это приложение.

А как же пользователи на Ближнем Востоке?

Jollychic

JollyChic - приложение для онлайн-шопинга, в каталоге которого представлено больше миллиона товаров. Сервис охватывает 80% ближневосточного рынка. Клиенты Huawei получают 10% скидку при пользовании приложением.

Вот и вы и познакомились поближе с новым флагманским смартфоном HUAWEI P20, а также замечательных скидках на различные полезные приложения. Так чего же вы ждете? Отправляйтесь за вашим HUAWEI P20 прямо сегодня!

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SOURCE Huawei