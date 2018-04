HUAWEI P20 et AppGallery : découvrez ce qu'ils vous réservent !

Le HUAWEI P20 dispose d'un écran sur pratiquement toute la surface avec deux écouteurs et d'une touche Home avec capteur d'empreintes digitales intégré. La sélection de couleur pour la coque du téléphone est proprement époustouflante : noir, bleu nuit, or rosé et crépuscule.

Système Leica triple objectif

Le HUAWEI P20 Pro est équipé d'un système Leica triple objectif, à très grande ouverture et à sensibilité lumineuse à la pointe du secteur. Le système du HUAWEI P20 Pro, doté d'un triple objectif, offre un zoom optique 3x, un zoom hybride 5x et un zoom numérique 10x renforcé par l'IA. DxOMark, un site Web de référence en matière de qualité d'image, a attribué au HUAWEI P20 Pro un score combiné record de 109 points, le qualifiant de nouvelle référence en matière d'appareils photo pour smartphone.

Une expérience utilisateur inoubliable

Pour augmenter l'autonomie de la batterie sur une seule charge, le HUAWEI P20 standard est équipé d'une batterie de grande capacité à 3 400 mAh, tandis que la charge électrique du HUAWEI P20 Pro s'élève à 4 000 mAh. Elle est associée à un processeur Kirin 970, renforcé par l'intelligence artificielle, possédant un excellent rendement énergétique. La gamme HUAWEI P20 prend également en charge le protocole SuperCharge de HUAWEI, qui permet au HUAWEI P20 de charger la batterie de 0 à 58 %, en 30 minutes seulement.

Outre sa liste impressionnante de spécifications matérielles, le HUAWEI P20 est également doté d'un choix utile d'applications préinstallées, à l'instar du marché des applications HUAWEI AppGallery. AppGallery fournit non seulement une plateforme sécurisée permettant de télécharger et d'installer un grand nombre d'applications utiles, il offre aussi des remises spéciales sur des applications, qui changent en fonction de l'endroit où vous êtes dans le monde.

Pour accéder aux offres spéciales, ouvrez AppGallery et allez sur ME - Gifts. Vous y trouverez un ensemble d'applications utiles spécialement sélectionnées pour votre région.

Jetons tout d'abord un coup d'œil aux incroyables applications dont peuvent profiter les utilisateurs en Europe.

TIDAL

TIDAL est une application de streaming musical permettant aux utilisateurs de diffuser plus de 400 000 chansons et vidéos musicales en streaming, en qualité HD saisissante. Les utilisateurs d'AppGallery bénéficient d'un abonnement gratuit de 90 jours à cette remarquable application. Associée au système audio Dolby Atmos et Dolby AC-4 du HUAWEI P20, l'incroyable qualité audiovisuelle de TIDAL permettra aux utilisateurs de directement accéder à leurs chansons et à leurs vidéos musicales préférées.

Eatwith

Vous souhaitez vous délecter de repas faits maison et goûter la gastronomie locale ? Eatwith vous en donne l'occasion, c'est une application utile pour les voyageurs, comme pour les fins gourmets. Les utilisateurs du HUAWEI P20 et d'AppGallery en Europe, bénéficient d'une remise exclusive de 10 euros pour leur premier essai gastronomique, grâce à cette application formidable et unique.

Apus camera

APUS Camera est une application de selfie riche en fonctionnalités, disposant d'une variété surprenante de filtres, d'autocollants drôles et de modes beauté. En mode portrait, elle offrira clairement aux utilisateurs une expérience photographique époustouflante. Grâce au capteur 24 mégapixels et à l'appareil photo arrière de 40 mégapixels du HUAWEI P20, l'application APUS Camera propose une série exclusive de filtres spéciaux, d'effets PIP et d'autocollants pour les seuls utilisateurs du HUAWEI P20.

En dehors de l'Europe, pas de souci, car les utilisateurs d'AppGallery dans le reste du monde, ont aussi leur juste part d'offres d'applications spéciales.

Easybook

Easybook est une plateforme en ligne pratique pour la location de véhicules, la réservation de billets de train et de ferry en Malaisie, à Singapour, en Indonésie et en Thaïlande. L'application met à disposition des utilisateurs plus de 500 sociétés de transport public et plus de 10 000 itinéraires d'autobus. Les utilisateurs de dispositifs Huawei bénéficient d'une remise spéciale de 5 % sur le prix des billets d'autobus. Easybook rend les voyages en Asie du Sud-Est plus faciles et agréables.

Manga

L'application Manga permet aux utilisateurs d'accéder à une grande variété de mangas classiques et récents, de différents genres. Le grand écran haute résolution, sur toute la surface, du HUAWEI P20, est idéal pour parcourir son manga ou son roman préféré. Les utilisateurs de dispositifs Huawei dans la région Asie-Pacifique bénéficient d'un abonnement gratuit d'un mois à cette application.

Et au Moyen-Orient ?

Jollychic

JollyChic est une application d'achat en ligne forte de plus d'un million de produits, qui couvre 80 % du marché moyen-oriental. Les utilisateurs de dispositifs Huawei bénéficient d'une remise exclusive de 10 % lorsqu'ils passent par cette application.

Maintenant que vous connaissez mieux le HUAWEI P20, le tout dernier fleuron de Huawei, mais aussi les incroyables remises dont bénéficient ses utilisateurs, n'attendez pas, procurez-vous votre HUAWEI P20 dès aujourd'hui !

SOURCE Huawei