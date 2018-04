HUAWEI P20 i AppGallery - odkryj wszystkie niespodzianki!

Model HUAWEI P20 wyposażony jest w ekran prawie bez ramek, podwójnymi „uszkami" i przyciskiem głównym z wbudowanym czytnikiem odcisków palców. Telefon dostępny jest w szerokiej gamie ciekawych kolorów z gradientem: czerń, granat, złoty róż i wschód słońca.

Potrójny system aparatów Leica

Model HUAWEI P20 Pro wyposażony jest w potrójny system czujników Leica w aparacie z bardzo szeroką aperturą i wiodącą w branży czułością na światło. Potrójny system aparatów w modelu HUAWEI P20 Pro zapewnia trzykrotny zoom optyczny, pięciokrotny zoom hybrydowy i dziesięciokrotny zoom cyfrowy zasilany przez sztuczną inteligencję. Wiodąca porównywarka jakości obrazu DxOMark przyznała HUAWEI P20 Pro rekordową liczbę 109 punktów i okrzyknęła model wyznacznikiem nowego poziomu aparatów w smartfonach.

Niezapomniane doświadczenia

W celu zapewnienia dłuższego życia baterii na jednym naładowaniu standardowy model HUAWEI P20 wyposażono w pojemną baterię 3400 mAh, natomiast model HUAWEI P20 Pro wyposażono w źródło zasilania o mocy 4000 mAh. Procesor Kirin 970 wykorzystujący sztuczną inteligencję, który wbudowano w oba modele, pozwala na dodatkowe zmniejszenie zużycia energii. Seria HUAWEI P20 obsługuje protokół ładowania HUAWEI SuperCharge, który umożliwia naładowanie modelu HUAWEI P20 od 0% do 58% w zaledwie 30 minut.

Poza tak rozbudowaną specyfikacją model HUAWEI P20 wyposażono także w zainstalowane fabrycznie przydatne aplikacje, w tym rynek aplikacji HUAWEI AppGallery. Rynek AppGallery jest nie tylko bezpieczną platformą umożliwiającą pobieranie i instalację wielu przydatnych aplikacji, ale jest także źródłem specjalnych zniżek na aplikacje, które zmieniają się wraz z lokalizacją na świecie.

Dostęp do ofert na aplikacje możliwy jest przez AppGallery w zakładce ME – Gifts. Tam użytkownicy znajdą szeroki zakres przydatnych aplikacji dostosowanych do regionu, w którym się znajdują.

Poniżej prezentujemy niesamowite aplikacje, z których mogą korzystać użytkownicy z Europy.

TIDAL

TIDAL to aplikacja strumieniowego odtwarzania muzyki, która umożliwia odtwarzanie ponad 400 000 piosenek i klipów w niesamowitej jakości HD. Użytkownicy AppGallery mają dostęp do bezpłatnej wersji próbnej aplikacji przez 90 dni. W połączeniu z systemami dźwiękowymi Dolby Atmos i Dolby AC-4 w modelu HUAWEI P20 jakość audiowizualna aplikacji TIDAL przenosi użytkowników wprost do świata ulubionych piosenek i klipów.

Eatwith

Pyszne, domowe posiłki lokalnej kuchni? Właśnie to zapewnia podróżnym i smakoszom aplikacja Eatwith. Użytkownicy modelu HUAWEI P20 i AppGallery mają do dyspozycji zniżkę w wysokości 10 euro na pierwsze zamówienie w tej niezwykłej i ciekawej aplikacji.

Apus Camera

APUS Camera to aplikacja do robienia zdjęć typu selfie wyposażona w wiele funkcji, ciekawych filtrów, zabawnych naklejek i trybów piękna. Działająca w trybie portretowym aplikacja zapewnia niepowtarzalne doświadczenia fotograficzne. Wykorzystując aparat z 24 milionami megapikseli wbudowany w model HUAWEI P20 i tylny aparat z 40 milionami megapikseli, aplikacja APUS Camera zapewnia kolekcję specjalnych filtrów, efektów PIP i naklejek na wyłączny użytek posiadaczy modelu HUAWEI P20.

Użytkownicy poza granicami Europy nic nie tracą, ponieważ AppGallery w innych regionach daje im dostęp do innych, ciekawych ofert w aplikacji.

Easybook

Easybook to wygodna platforma online pozwalająca na rezerwację biletów na pociągi, wynajem samochodów i zakup biletów na promy w Malezji, Singapurze, Indonezji i Tajlandii. Aplikacja umożliwia użytkownikom dostęp do ponad 500 przedsiębiorstw transportu publicznego i 10 000 tras autobusowych. Użytkownicy urządzeń marki Huawei mogą korzystać ze zniżki w wysokości 5% na bilety autobusowe. Dzięki aplikacji Easybook podróżowanie w południowowschodniej Azji jest łatwiejsze i przyjemniejsze.

Manga

Aplikacja Manga daje użytkownikom dostęp do wielu klasycznych i nowych publikacji manga w wielu podgatunkach. Ogromny ekran modelu HUAWEI P20 bez ramki i w wysokiej jakości idealnie sprawdza się przy czytaniu ulubionej mangi lub książki. Klienci marki Huawei w regionie Azji-Pacyfiku mają bezpłatny dostęp do aplikacji przez miesiąc.

A co jeżeli chodzi o użytkowników z Bliskiego Wschodu?

JollyChic

JollyChic to aplikacja do zakupów online, na której można znaleźć ponad milion produktów. Aplikacja obejmuje prawie 80% rynku na Bliskim Wschodzie. Klienci marki Huawei mają 10% zniżki na zakupy w tej aplikacji.

Wiedząc więcej na temat modelu HUAWEI P20, nowego flagowego modelu smartfonu marki Huawei i atrakcyjnych zniżek dla użytkowników, nie trać ani chwili! Kup HUAWEI P20 już dziś!

SOURCE Huawei