HUAWEI P20 e AppGallery - saiba quais surpresas eles têm para você!

O HUAWEI P20 apresenta uma tela praticamente sem bisel com "orelhas" de tela dupla e um botão Home com sensor de impressão digital embutido. O corpo do telefone vem em uma seleção de cores gradientes estonteantes - Preto, Azul Escuro, Dourado Rosa e Crepúsculo.

Sistema de câmera tripla Leica

O HUAWEI P20 Pro vem equipado com um sistema de câmera Leica com sensor triplo, com uma abertura super ampla e sensitividade à luz líder no setor. O sistema de câmera tripla do HUAWEI P20 Pro proporciona a você zoom óptico de 3x, zoom híbrido de 5x e um zoom digital de 10x aprimorado por IA. O DxOMark, um site de ponta padrão em referência de qualidade de imagem, concedeu ao HUAWEI P20 Pro uma pontuação combinada recorde de 109 pontos, chamando-o de o novo padrão de referência para câmeras de smartphones.

Uma experiência de usuário inesquecível

Para melhor vida útil da bateria em uma única carga, o padrão HUAWEI P20 vem equipado com uma bateria de 3.400 mAh de alta capacidade, enquanto que o HUAWEI P20 Pro vem com um suprimento de energia de 4.000 mAh. Isso vem em conjunto com um processador Kirin 970 aprimorado para IA que possui excelente eficiência energética. A série HUAWEI P20 também é compatível com o protocolo de carregamento HUAWEI SuperCharge, que permite ao HUAWEI P20 carregar de 0% a 58% a energia da bateria num período curto de 30 minutos.

Além de toda a lista de especificação de hardware impressionante, o HUAWEI P20 também vem equipado com uma seleção de apps pré-instalados como o mercado de apps HUAWEI AppGallery. Além de proporcionar a você uma plataforma segura para baixar e instalar um grande número de apps úteis, a AppGallery também oferece a você descontos especiais em apps, que mudam dependendo de onde você está localizado no mundo.

Para acessar suas promoções especiais de app, abra a AppGallery e vá para ME - Gifts. Usuários de dentro vão encontrar uma coleção de apps úteis especialmente selecionados para sua região.

Em primeiro lugar, analisemos as melhores ofertas de apps incríveis que os usuários europeus podem desfrutar.

TIDAL

TIDAL é um app de streaming de música que proporciona aos usuários a capacidade de fazer streaming de mais de 400.000 canções e vídeos musicais em qualidade de HD impressionante. Como usuário da AppGallery, os usuários podem desfrutar de uma assinatura grátis por 90 dias desde app incrível. Em conjunto com o sistema de som Dolby Atmos e Dolby AC-4 do HUAWEI P20, a incrível qualidade visual da TIDAL vai levar os usuários direto para suas canções e MVs favoritas.

Eatwith

Quer comer refeições com sabor caseiro e ter uma amostra da cultura gastronômica local? o Eatwith ajuda usuários a fazer justamente isso e é um app útil tanto para passageiros quanto gastrônomos. Usuários do HUAWEI P20 e AppGallery na Europa têm um desconto exclusivo de 10 euros em sua primeira experiência alimentícia com este app exclusivo e empolgante.

Apus camera

O APUS Camera é um app para selfies repleto de recursos que vem com diversos filtros incríveis, adesivos engraçados e modos de beleza. A operação no modo Retrato certamente trará uma impressionante experiência fotográfica aos usuários. Tirando proveito da câmera para selfies de 24 megapixels do HUAWEI P20 e da câmera traseira de 40 megapixels, o app APUS Camera possui uma coleção exclusiva de filtros especiais, efeitos PIP e adesivos apenas para usuários do HUAWEI P20.

Os usuários em regiões não europeias não precisam se incomodar, porque os usuários da AppGallery em outras regiões também têm sua fatia justa de ofertas especiais de apps.

Easybook

O Easybook é uma plataforma on-line conveniente para reservas de passagens de trem, aluguel de carros e passagens de ferry na Malásia, Cingapura, Indonésia e Tailândia. O app concede aos usuários acesso a mais de 500 empresas de transporte público e mais de 10.000 rotas de ônibus. Como usuário de um dispositivo Huawei, os usuários obtêm um desconto especial de 5% em tarifas de ônibus. O Easybook torna as viagens pelo Sudeste da Ásia uma experiência prazerosa e mais fácil.

Manga

O app Manga proporciona aos usuários acesso a uma ampla variedade de literatura do tipo mangá clássica e recém-lançada, em diversos gêneros diferentes. A enorme tela em alta resolução sem bisel do HUAWEI P20 é perfeita para a leitura de um romance ou mangá favorito. Os usuários do Huawei na região da Ásia-Pacífico obtêm uma assinatura grátis de 1 mês deste app.

E quanto aos usuários no Oriente Médio?

Jollychic

O JollyChic é um app de compras on-line com mais de 1 milhão de produtos que desfruta de uma cobertura de 80% do mercado no Oriente Médio. Os usuários do Huawei desfrutam de um desconto exclusivo de 10% ao usarem este app.

Agora que você sabe mais sobre o HUAWEI P20, a nova marca carro-chefe de smartphones da Huawei, bem como os descontos em apps incríveis que seus usuários têm, o que está esperando? Adquira já seu HUAWEI P20!

