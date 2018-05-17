Компания NovuMind примет участие в конференции 2018 Embedded Vision Summit

Основатель и главный исполнительный директор NovuMind д-р Жэнь Ву (Ren Wu) выступит с докладом под названием «Перспективы отрасли» и расскажет о способности энегоэффективных процессоров приблизить наступление новой эры интеллектуальных устройств. Интеграция технологий ИИ в устройства на сетевой периферии позволяет предоставлять интеллектуальные сервисы с гораздо более короткой задержкой и повышенной защитой конфиденциальной информации пользователей.

Вице-президент NovuMind по вопросам проектирования ИС Майк Ли (Mike Li) выступит с презентацией под названием «Всемогущие технологии», посвященные возможностям специальных ИС, созданных для конкретных типов вычислительных процессов и перемещения данных в сверточных нейронных сетях, демонстрировать поистине революционные показатели производительности. Результатом становится возможность обеспечивать производительность уровня ГП или ТП даже в тех встраиваемых системах, что работают от аккумуляторных батарей.

NovuMind является членом ассоциации Embedded Vision Alliance и золотым спонсором конференции 2018 Embedded Vision Summit. Для получения дополнительной информации о 2018 Embedded Vision Summit посетите веб-сайт: https://www.embedded-vision.com/summit

О компании NovuMind

NovuMind помогает предприятиям внедрять возможности ИИ в свои продукты. Чип NovuTensor, в сочетании с полным комплексом вспомогательных решений на базе ИИ, позволяет ОЕМ-производителям интегрировать функции глубинного обучения даже в те системы, что имеют ограниченный доступ к питанию или коммуникационным сетям. Команда NovuMind, возглавляемая пионером отрасли искусственного интеллекта д-ром Жэнь Ву, обладает обширным опытом в сферах машинного обучения, проектирования чипов и высокопроизводительных вычислений. Головной офис и проектно-конструкторский центр компании расположен в Санта-Кларе (штат Калифорния), а филиалы NovuMind функционируют в китайском Пекине и Гуанчжоу. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.novumind.com

SOURCE NovuMind Inc.