NovuMind va participer au 2018 Embedded Vision Summit

Dr Ren Wu, fondateur et président de NovuMind fera une présentation sur les perspectives de l'industrie lors de la session Industry Perspective, en s'attachant sur la manière dont les processeurs écoénergétiques ouvrent une nouvelle ère d'appareils intelligents. En incorporant l'intelligence artificielle (IA) en marge du réseau, des services intelligents peuvent être fournis avec des temps de latence remarquablement plus faibles et une protection renforcée des données personnelles d'utilisateur.

Mike Li, vice-président de la conception des circuits intégrés (CI) chez NovuMind, fera un exposé dans le cadre Enabling Technologies sur la mise en œuvre des technologies pour expliquer comment il devient possible de parvenir à des performances révolutionnaires grâce à des CI à usage spécifique, construits spécialement pour des types de calculs et de mouvements de données propres aux réseaux de neurones artificiels convolutifs. Les résultats sont tels que des performances de niveau GPU ou TPU (unité de traitement graphique / temporel) peuvent être obtenues avec des applications embarquées alimentées par batteries.

NovuMind a la fierté d'être membre de l'Embedded Vision Alliance et sponsor d'or du 2018 Embedded Vision Summit. Pour obtenir davantage de renseignements sur le 2018 Embedded Vision Summit, veuillez visiter : https://www.embedded-vision.com/summit

À propos de NovuMind

NovuMind aide les sociétés à placer la puissance de l'IA dans leurs produits. La puce NovuTensor, avec le soutien d'un ensemble complet de solutions d'IA, permet aux fabricants d'équipement d'origine (FEO) d'incorporer des capacités d'inférence d'apprentissage profond, même dans des applications où l'accès à l'alimentation électrique ou aux réseaux est limité. Dirigée par Ren Wu, pionnier de l'IA, l'équipe de NovuMind possède une expertise en apprentissage machine, conception de puces et hautes performances de calculs. Le siège et la recherche et développement de la société se trouvent à Santa Clara en Californie, avec d'autres bureaux à Pékin et à Canton en Chine. Pour davantage d'informations, veuillez nous visiter sur : www.novumind.com

SOURCE NovuMind Inc.