NovuMind meldet Teilnahme am Embedded Vision Summit 2018

Dr. Ren Wu, Gründer und CEO von NovuMind, wird in einer Präsentation zur Industrieperspektive aufzeigen, wie energieeffiziente Prozessoren eine neue Ära intelligenter Geräte ermöglichen. Durch die Einbettung von KI in Geräten an der Peripherie des Netzwerks können intelligente Dienste mit drastisch niedrigeren Latenzzeiten und einem verbesserten Schutz persönlicher Benutzerdaten bereitgestellt werden.

Mike Li, Vice President für IC Design bei NovuMind, wird eine Präsentation zum Thema Basistechnologien vorstellen, in der erläutert wird, wie dedizierte Schaltkreise, die speziell für die in konvolutionellen neuronalen Netzen vorhandenen Berechnungen und Datenbewegungen entwickelt wurden, bahnbrechende Leistungen erbringen können. Das Ergebnis ist, dass Leistung auf GPU- oder TPU-Niveau in batteriebetriebenen eingebetteten Anwendungen geliefert werden kann.

NovuMind ist stolz darauf, ein Mitglied der Embedded Vision Alliance und Gold-Sponsor des Embedded Vision Summit 2018 zu sein. Weitere Informationen zum Embedded Vision Summit 2018 finden Sie unter https://www.embedded-vision.com/summit

Informationen zu NovuMind

NovuMind hilft Unternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz in ihre Produkte zu integrieren. Der NovuTensor-Chip gibt zusammen mit einem umfangreichen KI-Lösungspaket OEMs die Möglichkeit, die Einbettung von Deep-Learning-Inferenzfunktionen auch in Anwendungen vornehmen, in denen der Strom- oder Netzwerkzugriff eingeschränkt ist. Das Team von NovuMind, das unter der Leitung von KI-Branchenpionier Ren Wu steht, verfügt über Fachkompetenz in den Bereichen maschinelles Lernen, Chipdesign und Hochleistungsrechnen. Hauptsitz sowie die Forschung und Entwicklung des Unternehmens befinden sich in Santa Clara, Kalifornien, mit weiteren Büros in Peking und Guangzhou ind China. Weitere Informationen finden Sie unter: www.novumind.com

