Стратегические инвестиции Venus Medtech в Keystone Heart расширяют присутствие компании на рынке средств церебральной противоэмболической защиты

В феврале 2017 года ассоциация научных исследований в области нейробиологии (NeuroARC) официально обнародовала руководящие рекомендации по определению стандартизированных неврологических конечных показателей для клинических испытаний в сфере сердечно-сосудистой системы. В руководстве, опубликованном в изданиях Journal of the American Cardiology и European Heart Journal, также отмечается, что все больше данных доказывает «рецессивное» поражение мозга у пациентов, подвергающихся процедуре транскатетерной замены аортального клапана (TAVR) и другим хирургическим вмешательствам в середечно-сосудистую систему. Особенно острой эта проблема стала в последние пять лет. В общей сложности 13 исследований, проведенных в США и Европе, показывают, что у около 80% пациентов после TAVR появляются новые повреждения мозга. Результаты исследования NeuroTAVR продемонстрировали, что у 94% пациентов после прохождения процедуры диагностировались новые очаги поражения, у 22,6% пациентов выявлялись новые повреждения нервов и у 41% пациентов в течение 30 дней наблюдалось ухудшение нейрокогнитивных функций.

Соучредитель и главный исполнительный директор Venus Medtech Эрик Цзи (Eric Zi) отметил: «Деятельность нашей компании не ограничивается исключительно транскатетерными клапанами. Мы стремимся усовершенствовать всю процедуру TAVR, решить проблему возможных осложнений и повысить качество жизни пациентов. Партнерство с Keystone Heart сделает Venus Medtech единственным в глобальной отрасли TAVR поставщиком комплексной терапевтической системы, включающей в себя «средство церебральной противоэмболической защиты - баллон – клапан». Углубление нашего сотрудничества подтверждает наше стремление создавать комплексные решения и в очередной раз демонстрирует нашу уверенность в применении инновационных технологий».

Крис Ричардсон (Chris Richardson), президент и главный исполнительный директор Keystone Heart, LTD, в свою очередь, прокомментировал: «Расширяя партнерство с ведущим китайским разработчиком сердечных клапанов, мы гарантируем пациентам в этом важном географическом регионе доступ к инновационным технологиям церебральной противоэмоблической защиты от Keystone Heart».

Транскатетерная замена аортального клапана (TAVR) представляет собой минимально инвазивную процедуру, направленную на восстановление поврежденного аортального клапана. На фоне учащающихся случаев дегенеративных заболеваний клапанов среди людей старшего возраста кальцификационный стеноз аортального клапана становится самым распространенным сердечным заболеванием среди пациентов данной группы. У пожилых людей заболевание протекает с тяжелой симптоматикой, сложным и длительным восстановлением в постоперационном периоде и высокой смертностью. Для пациентов с высоким/умеренным риском или противопоказаниями к хирургическому вмешательству процедура TAVR является весьма эффективным методом терапии, обладающим очевидными преимуществами вроде минимального травмирования и быстрого восстановления. Устраняя риски, связанные с традиционными операциями на открытом сердце с кардиопульмонарным байпасом, TAVR способна подарить надежду на перерождение этой группе пациентов.

Китай является относительно новым и весьма перспективным рынком для технологии TAVR. Система VenusA-Valve, разработанная специалистами компании Venus Medtech, получила регистрационный сертификат Главного управления по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами КНР в апреле 2017 года. Система стала первым в истории транскатетерным имплантатом аортального клапана, одобренным для коммерческого использования в Китае. По прогнозам экспертов, к 2020 году число выполненных процедур TAVR превысит 10 000. Общие же темпы роста рынка составят от 30 до 50% в год.

О компании Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

Созданная в 2009 году компания Venus Medtech с головным офисом в Ханчжоу специализируется на разработке и коммерческом внедрении минимально инвазивных решений для лечения заболеваний сердечных клапанов. Venus Medtech прилагает все усилия для научно-исследовательской деятельности и располагает двумя самыми передовыми технологиями клапанных систем: транскатетерной клапанной системы и саморасширяющейся транскатетерной системы легочного клапана. Компания осуществила ряд инновационных исследований и экспериментов, неоднократно становясь пионером в области клинических исследований транскатетерной замены клапанов, имплантации и тестировании китайских клапанных устройств в Европе. Предприятие также является учредителем института сердечного клапана в Китае. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.venusmedtech.com/ .

О компании Keystone Heart

Keystone Heart Ltd. - компания-разработчик медицинских устройств для церебральной противоэмболической защиты, предназначенных для сокращения рисков инсульта, снижения нейрокогнитивных функций и деменции, вызываемых повреждением мозга в ходе кардиоваскулярных процедур. Keystone Heart с головным офисом в Израиле прилагает все усилия для повышения качества лечения пациентов посредством инновационных технологий и клинических исследований. Для получения дополнительной информации посетите: www.keystoneheart.com .

SOURCE Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

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http://www.venusmedtech.com

