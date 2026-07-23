Venus Medtech anuncia la finalización del reclutamiento de pacientes para el ensayo clínico de Venus-PowerX

-Venus Medtech anuncia la finalización del reclutamiento de pacientes para el ensayo clínico clave en China de Venus-PowerX, el primer sistema TAVR de válvula seca autoexpandible totalmente recuperable del mundo.

El estudio PREVAILS, que ya ha completado el reclutamiento de pacientes, representa un paso crucial hacia la presentación simultánea de solicitudes regulatorias en China y Europa para el sistema TAVR de última generación.

HANGZHOU, China, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (02500.HK) anunció hoy la finalización del reclutamiento de pacientes para el ensayo clínico confirmatorio del sistema de válvula aórtica transcatéter Venus-PowerX. Este hito acerca el primer dispositivo TAVR de válvula seca autoexpandible del mundo, capaz de una liberación y recuperación completas, incluso tras un despliegue del 100%, un paso más a su aprobación comercial en China y Europa.

El estudio Venus-PowerX PREVAILS (Estudio Pivotal de Estenosis Aórtica Severa TRATADA con el Sistema de Válvula Aórtica Transcatéter Venus-PowerX) es un ensayo prospectivo, multicéntrico, de un solo brazo y con criterios de rendimiento objetivos, diseñado para evaluar la seguridad, la eficacia y el rendimiento del sistema Venus-PowerX en pacientes con estenosis aórtica severa. Los datos generados en este estudio respaldarán las solicitudes de autorización regulatoria simultáneas para la marca CE en Europa y la aprobación regulatoria por parte de la NMPA de China.

Venus-PowerX incorpora múltiples tecnologías innovadoras que lo distinguen de las plataformas TAVR actuales:

100 % recuperable tras su despliegue completo

Venus Endura™ Dry Tissue con tratamiento anticalcificación

Mecanismo de liberación controlada por cable

Tejido Seadapt™ autoadaptable anti-PVL

Diseño de salida en forma de V

Tres marcadores radiopacos

Venus-PowerX ya ha obtenido las aprobaciones regulatorias en Argentina, Chile y Venezuela, convirtiéndose en el primer producto TAVR con válvula seca autoexpandible totalmente recuperable disponible comercialmente en el mundo. Los datos clínicos reales de Latinoamérica, particularmente de Argentina y Chile, están generando evidencia que respalda una mayor adopción clínica y la estrategia de la compañía de llevar soluciones chinas para cardiopatías estructurales a los mercados internacionales.

"La finalización exitosa del reclutamiento en el ensayo confirmatorio de Venus-PowerX posiciona a este dispositivo como una adición significativa a nuestra cartera de TAVR", afirmó Ma Renzheng, director de tecnología de Venus Medtech. "Estamos comprometidos a ofrecer a los pacientes con estenosis aórtica severa una opción de tratamiento más precisa, segura y controlable, y a avanzar en la intervención cardíaca estructural, pasando de ser 'parcialmente controlable' a 'totalmente controlable' en cada etapa del procedimiento".

Acerca de Venus Medtech

Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (2500.HK) es un innovador líder en soluciones de válvulas cardíacas transcatéter para enfermedades cardíacas estructurales. La compañía ha desarrollado una cartera de productos integral que abarca las cuatro válvulas cardíacas —TAVR, TPVR, TMVR y TTVR— y productos accesorios relacionados. Con centros globales de I+D en China, Estados Unidos e Israel, la compañía está comprometida a proporcionar soluciones de tratamiento eficaces para enfermedades potencialmente mortales.