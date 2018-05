Strategiczna inwestycja Venus Medtech w firmę Keystone Heart pogłębia zaawansowanie techniczne na rynku urządzeń przeciwzatorowych

W lutym 2017 r. stowarzyszenie badań neurochirurgicznych NeuroARC wydało oficjalne wskazówki pozwalające na ustanowienie ustandaryzowanych, neurologicznych punktów końcowych w naczyniowych badaniach klinicznych. Wytyczne zostały opublikowane w czasopismach naukowych „Journal of the American Cardiology" i „European Heart Journal". Dokument podkreśla, że rosnąca liczba dowodów wskazuje na recesywne uszkodzenia mózgu u pacjentów otrzymujących leczenie TAVR (przezcewnikową wymianę zastawki aorty) i przechodzących innego typu zabiegi układu naczyniowego. Kwestia ta stała się coraz istotniejsza w ciągu ostatnich 5 lat. Aż 13 badań klinicznych przeprowadzonych w USA i Europie potwierdziło, że u około 80% pacjentów pojawiają się nowe uszkodzenia mózgu po zabiegu TAVR. Badanie NeuroTAVR wykazało, że 94% u pacjentów wystąpiły nowe uszkodzenia mózgu po zastosowaniu TAVR, a 22,6% pacjentów nabyło nowe uszkodzenia nerwów po zabiegu. Aż 41% pacjentów cierpiało ze względu na uszkodzenia nerwowo-kognitywne w ciągu 30 dni po zabiegu.

– Venus Medtech nie opracowuje tylko zastawek przezcewnikowych. Zajmujemy się całą procedurą TAVR i powiązanymi komplikacjami i całością jakości życia pacjentów. Współpraca z Keystone Heart sprawi, że Venus Medtech będzie jedynym dostawcą całościowego zabiegu obejmującego ochronę przeciwzatorową w mózgu, balony i zastawki w całej branży TAVR. Dalsza współpraca potwierdza naszą determinację, jeżeli chodzi o zapewnienie kompleksowego rozwiązania i potwierdza nasze zaangażowanie w zastosowanie innowacyjnych technologii – skomentował Eric Zi, współzałożyciel i główny dyrektor wykonawczy firmy Venus Medtech.

– Zacieśnienie współpracy z wiodącym, chińskim producentem zastawek serca oznacza, że pacjenci w tym ważnym rejonie geograficznym będą mieli zapewniony dostęp do innowacyjnych i przyszłych generacji technologii zapobiegania powstawaniu zakrzepów w mózgu od firmy Keystone Heart – skomentował Chris Richardson, prezes i główny dyrektor wykonawczy firmy Keystone Heart, LTD.

Przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej (TAVR) to minimalnie inwazyjna procedura przeprowadzana w celu naprawy uszkodzonej zastawki aortalnej. Wraz z coraz częstszym występowaniem degeneracji zastawek u osób starszych zwapnienie zastawki aortalnej stało się częstą przypadłością sercową wśród tej grupy pacjentów. Osoby starsze często cierpią na objawy choroby i mają problemy z powrotem do zdrowia po zabiegu, a występuje wśród nich wysoki współczynnik zgonów. U pacjentów w wyższej i średniej grupie ryzyka lub przy wystąpieniu przeciwskazań zabieg TAVR może być dobrym sposobem leczenia, który wyróżnia się wyraźnymi korzyściami i minimalnymi komplikacjami oraz szybkim powrotem do zdrowia. W przeciwieństwie do tradycyjnych zabiegów na otwartym sercu wiążących się z koniecznością zastosowania krążenia pozaustrojowego zabieg TAVR daje pacjentom szansę na nowe życie.

Chiny są wschodzącym rynkiem, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na procedurę TAVR. Urządzenie VenusA-Valve, niezależnie opracowane i zbadane przez firmę Venus Medtech zdobyło aprobatę urzędu CFDA w kwietniu 2017 r. i stało się pierwszym w historii implantem zastawki aortalnej przezcewnikowej zatwierdzonej do użytku w Chinach. Eksperci szacują, że do roku 2020 zostanie przeprowadzonych ponad 10 000 zabiegów TAVR. Natomiast wielkość rynku będzie wzrastać o 30 do 50% w skali roku.

O Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

Założona w 2009 roku firma Venus Medtech z siedzibą w Hangzhou pracuje nad rozwojem technologicznym i komercyjnym zastosowaniem minimalnie inwazyjnych rozwiązań w leczeniu chorób zastawek serca. Firma Venus Medtech jest w pełni oddana badaniom i rozwojowi. Już dwukrotnie firma jako pierwsza zaprezentowała modele nowych systemów zastawek: uprzednio załadowany przecewnikowy system zastawek i samodzielnie powiększający się system przezcewnikowych zastawek płucnych. Firma przeprowadziła szereg nowoczesnych badań i eksperymentów, jest pionierem badań klinicznych na polu zastawek przezcewnikowych, implantów i testów chińskich zastawek serca w Europie oraz założyła instytut zastawek serca w Chinach. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.venusmedtech.com/.

O Keystone Heart

Firma Keystone Heart Ltd. jest przedsiębiorstwem zajmującym się opracowywaniem i produkcją urządzeń zapobiegającym powstawaniu zatorów w mózgu, których celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru, degeneracji neurokognitywnej i demencji wywołanych przez uszkodzenie mózgu związane z zabiegami dotyczącymi układu krążenia. Z siedziby w Izraelu firma Keystone Heart dąży do ulepszania opieki nad pacjentami przez innowacyjne rozwiązania technologiczne i badania kliniczne. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.keystoneheart.com.

