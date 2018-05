L'investissement stratégique de Venus Medtech dans Keystone Heart renforce son implantation technique sur le marché de la protection embolique cérébrale

En février 2017, l'association de recherche en neurosciences NeuroARC a officiellement publié des lignes directrices pour établir et fournir des critères neurologiques standardisés pour les essais cliniques vasculaires. Le guide, publié dans le Journal of the American Cardiology et le European Heart Journal, souligne que de plus en plus de preuves montrent des lésions cérébrales « récessives » chez les patients recevant un remplacement valvulaire aortique transcathéter (TAVR) et d'autres chirurgies cardiovasculaires. Ce problème a été particulièrement important au cours des cinq dernières années. Un total de 13 études menées aux États-Unis et en Europe montrent que près de 80 % des patients développent une nouvelle lésion cérébrale après un TAVR. L'étude NeuroTAVR a montré que 94 % des patients présentaient de nouvelles lésions cérébrales après un TAVR, que 22,6 % des patients présentaient une nouvelle lésion nerveuse après un TAVR et que 41 % des patients présentaient une atteinte neurocognitive dans les 30 jours.

Eric Zi, cofondateur et PDG de Venus Medtech a déclaré : « Venus Medtech ne se concentre pas uniquement sur les valves transcathéter. Nous nous intéressons à l'ensemble de la procédure du TAVR, aux complications qui y sont associées et à la qualité de vie générale du patient. Le partenariat avec Keystone Heart fera de Venus Medtech le seul fournisseur pour le traitement holistique englobant « protection embolique cérébrale - ballon - valve » dans le domaine global du TAVR. La poursuite de cette coopération confirme la volonté de fournir une solution globale et exprime à nouveau la confiance dans l'application de technologies innovantes. »

Chris Richardson, président-directeur général de Keystone Heart, a déclaré : « Grâce au renforcement de ce partenariat avec le leader chinois des valves cardiaques, les patients de cet important marché géographique pourront bénéficier des technologies innovantes de protection embolique cérébrale actuelles et futures de Keystone Heart.

Le remplacement de la valve aortique transcathéter (TAVR) est une procédure peu invasive réalisée pour réparer une valve aortique malade. Avec l'augmentation de l'incidence des lésions dégénératives valvulaires chez les personnes âgées, la sténose par calcification valvulaire aortique est devenue une maladie cardiaque valvulaire commune chez les personnes âgées. Ce groupe est sévèrement symptomatique, souffre d'une mauvaise récupération après la chirurgie et présente un taux de mortalité élevé. Chez les patients présentant des risques élevés ou intermédiaires ou des contre-indications chirurgicales, le TAVR peut être un traitement efficace qui, avec un traumatisme minimal et une récupération rapide, offre de réels avantages. En évitant le risque de chirurgie thoracique traditionnelle et de pontage cardio-pulmonaire, le TAVR est en mesure d'apporter un espoir de renaissance à ce groupe de patients.

La Chine est le marché émergent pour la procédure TAVR. La VenusA-Valve, indépendamment étudiée et développée par Venus Medtech, a obtenu le certificat d'enregistrement de la CFDA en avril 2017. Il s'agit du tout premier implant de valve aortique transcathéter approuvé pour un usage commercial en Chine. Les experts estiment que plus de 10 000 chirurgies TAVR vont être effectuées d'ici 2020 et que le marché global va croître à un rythme de 30 % à 50 % par an.

À propos de Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

Fondée en 2009 et située à Hangzhou, la société Venus Medtech œuvre au développement technologique et à l'application commerciale de solutions invasives minimales pour les valvulopathies cardiaques. Venus Medtech se consacre entièrement à la recherche et au développement et détient deux technologies de pointe au niveau mondial : le système de valve transcathéter à préchargement et le système de valve pulmonaire transcathéter auto-expansible. La société a mené un certain nombre d'études et d'expériences innovantes, faisant figure de pionnière dans la recherche clinique sur les valves transcathéter, implantant et testant des dispositifs de valves cardiaques chinoises en Europe et établissant un institut de valve cardiaque en Chine. Pour plus d'informations, consultez http://www.venusmedtech.com/.

À propos de Keystone Heart

Keystone Heart Ltd. est une société de dispositifs médicaux qui développe et fabrique des dispositifs de protection embolique cérébrale destinés à réduire le risque d'accident vasculaire cérébral, de dégénérescence neurocognitive et de démence causés par des dommages cérébraux associés aux procédures cardiovasculaires. Basée en Israël, Keystone Heart s'attache à faire progresser les soins des patients grâce à des technologies novatrices et à la recherche clinique. Pour de plus amples informations, consultez www.keystoneheart.com.

