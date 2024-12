Run:ai simplifie le déploiement et la gestion de l'infrastructure d'IA pour les entreprises

Simplifier les opérations d'IA et maximiser le retour sur investissement de l'infrastructure grâce à l'orchestration intégrée avec Dell Technologies.

TEL AVIV, Israël, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Run:ai, un leader de l'orchestration et de l'optimisation de l'IA, a annoncé aujourd'hui une extension de sa collaboration existante avec Dell Technologies, permettant aux entreprises de rationaliser le déploiement et la gestion de l'infrastructure de l'IA à l'échelle. Dans le cadre de cet accord, la plateforme d'orchestration de Run:ai sera validée sur la Dell AI Factory avec NVIDIA.

La large gamme de produits, de solutions et de services Dell adaptés aux charges de travail de l'IA, l'écosystème d'IA ouvert et le réseau de distribution robuste offrent une portée exceptionnelle aux clients mondiaux à la recherche d'un déploiement et d'une orchestration de l'IA transparents. Cette collaboration élargie réunit l'infrastructure de pointe de Dell et les capacités d'orchestration de Run:ai pour aider les organisations à maximiser leurs investissements dans l'infrastructure d'IA. Cette association, ainsi que la solution de calcul accéléré de NVIDIA, le logiciel NVIDIA AI Enterprise, et la solution de mise en réseau de NVIDIA , apportent aux clients à la fois une technologie éprouvée et un processus d'approvisionnement simplifié pour accélérer les initiatives en matière d'IA.

« Alors que l'IA devient centrale dans les opérations des entreprises, celles-ci ont besoin de solutions d'IA flexibles et évolutives, capables de gérer efficacement des charges de travail complexes », a déclaré Chad Dunn, vice-président des solutions d'IA et de la gestion des données chez Dell Technologies. « La validation de la plateforme d'orchestration de Run:ai sur la Dell AI Factory avec NVIDIA aide les clients à optimiser l'utilisation de leur infrastructure d'IA et à réduire le délai de rentabilisation des initiatives d'IA. »

La Dell AI Factory avec NVIDIA fournit aux entreprises un environnement complet pour développer et déployer des applications d'IA, associant le calcul, le stockage, la mise en réseau, les logiciels et désormais des capacités d'orchestration améliorées. La plateforme Run:ai permet de partager et de planifier efficacement les ressources GPU entre les équipes et les projets, avec une prise en charge de l'ensemble du cycle de vie de l'IA, aidant ainsi les organisations à accélérer les flux de travail de l'IA et à maximiser la valeur de leurs investissements dans l'infrastructure de l'IA.

Pour les entreprises clientes, cela signifie un processus d'approvisionnement unique, un support intégré et un déploiement transparent de l'infrastructure d'IA et des capacités d'orchestration, réduisant ainsi le délai de rentabilisation des initiatives d'IA.

« Cet accord représente une étape importante dans la croissance de Run:ai et valide notre position de leader dans l'orchestration d'infrastructures d'IA », a déclaré Omri Geller, cofondateur et PDG de Run:ai. « Grâce à notre collaboration avec Dell, les entreprises bénéficient d'une solution unifiée qui allie une infrastructure de pointe à des capacités d'orchestration avancées. Cette intégration simplifie le chemin vers l'innovation en matière d'IA, permettant aux organisations de se concentrer sur les résultats plutôt que sur la complexité de l'infrastructure. »

« L'adoption croissante de l'IA demande une nouvelle approche de la gestion de l'infrastructure », a déclaré Justin Boitano, vice-président des produits logiciels Enterprise AI chez NVIDIA. « Cette collaboration entre Dell Technologies et Run:ai - renforcée par le calcul accéléré de NVIDIA, en utilisant la base de NVIDIA AI Enterprise - aide les entreprises à construire des opérations d'IA qui peuvent évoluer efficacement pour répondre à leurs besoins en constante évolution. »

À propos de Run:ai

Run:ai révolutionne le paysage des infrastructures d'IA avec sa plateforme, conçue pour optimiser l'efficacité, l'évolutivité et l'accessibilité des opérations d'IA et d'apprentissage automatique. En relevant les défis de l'infrastructure de l'IA, Run:ai permet aux entreprises d'accélérer leurs initiatives en matière d'IA et de favoriser l'innovation.