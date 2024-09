Runergy passe l'évaluation ESG de Synesgy avec un bon niveau de durabilité

SHANGHAI, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Runergy, une société d'énergie solaire de premier plan et un fabricant de modules photovoltaïques de niveau 1 selon le BNEF, a passé l'évaluation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) de Synesgy avec un bon niveau de durabilité dans l'ensemble et une note d'excellent niveau pour ses activités, ce qui marque une étape clé pour Runergy en tant qu'entreprise avec un bon niveau de conformité aux principes ESG, en ligne avec les meilleures pratiques nationales et internationales.

Runergy Passes Synesgy ESG Assessment with Good Level of Sustainability

Synesgy est une plateforme numérique mondiale pour l'évaluation de la durabilité ESG dans la chaîne d'approvisionnement, développée par CRIF Ratings, une agence de notation de crédit opérant sous la supervision de l'ESMA. Sa méthodologie d'évaluation ESG respecte les normes internationales de développement durable généralement acceptées, y compris la Global Reporting Initiative (GRI) et les objectifs de développement durable (SDG).

CRIF est spécialisé dans les rapports de solvabilité et les systèmes d'information commerciale, l'analyse, l'externalisation et les services de traitement, ainsi que dans les solutions numériques avancées pour le développement des entreprises et de la banque ouverte. Plus de 82 000 entreprises, 10 000 banques et institutions financières et 600 compagnies d'assurance utilisent les services du CRIF dans plus de 40 pays. L'évaluation ESG de Synesgy est désormais une référence clé pour l'évaluation des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs en Italie et en Europe. Les bonnes notes démontrent la performance solide d'une entreprise, sa solidité financière, sa capacité à innover et à être un partenaire fiable du développement durable.

Le score ESG de Synesgy est une évaluation du niveau de conformité d'une entreprise par rapport aux facteurs ESG, en tenant compte de son secteur et de sa zone géographique. La certification par Synesgy témoigne de l'excellente performance de Runergy en matière d'ESG et de son engagement en faveur du développement durable et de normes élevées de responsabilité sociale dans ses activités quotidiennes.

« D'un point de vue environnemental, notre engagement en faveur des pratiques durables est inébranlable. Nous utilisons des matériaux et des processus de production respectueux de l'environnement afin de minimiser notre empreinte carbone et de promouvoir des opérations responsables », a déclaré Yu Bing, directeur du marketing mondial de Runergy. « Notre engagement en faveur du développement durable est également attesté par nos classements ESG irréprochables, qui nous ont valu la reconnaissance de Dun & Bradstreet, EcoVadis et Achilles ».

Runergy a reçu de nombreuses récompenses ESG, dont la note la plus élevée, Very Good, de Dun & Bradstreet, la médaille de bronze du classement de durabilité d'EcoVadis, avec un classement parmi les premiers 35 % et la certification ESG au niveau le plus élevé d'Achilles.

Depuis juin 2023, Runergy est membre du Pacte mondial des Nations Unies, une initiative volontaire visant à promouvoir une conduite responsable des entreprises. En tant qu'entreprise photovoltaïque mondiale, Runergy continue d'intégrer sa vision du développement durable dans sa stratégie commerciale et ses opérations, et de fournir à ses clients des produits et des services efficaces et durables.

« À l'avenir, Runergy continuera de poursuivre le développement durable et à collaborer avec ses partenaires pour façonner un avenir vert et durable », a déclaré M. Yu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2502446/Runergy_Passes_Synesgy_ESG_Assessment_Good_Level_Sustainability.jpg