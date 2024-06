Runergy présentera ses derniers modules photovoltaïques à l'Intersolar Europe 2024

MUNICH, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- Runergy, leader mondial de l'industrie solaire, s'apprête à présenter ses derniers produits et technologies à l'Intersolar Europe 2024, le plus grand salon mondial de l'industrie solaire, qui se tiendra du 19 au 21 juin. Lors de l'événement, Runergy présentera ses modules photovoltaïques (PV) phares, le DH144N9 et le DH10812B, deux produits solaires de pointe conçus exclusivement pour le marché européen, accompagnés de cérémonies de signature auxquelles assisteront des cadres supérieurs de Runergy.

Intersolar Europe 2024 Runergy Invitation

Pour compléter les points forts de l'exposition de Runergy (stand NO.A1.450), des représentants de diverses institutions de recherche sur les énergies renouvelables de renommée mondiale seront présents pour reconnaître les contributions de l'entreprise au secteur des énergies renouvelables. Cette présentation sera suivie d'une séance de questions-réponses qui offrira aux visiteurs un aperçu de la position actuelle de la société sur le marché, de ses stratégies de croissance et de ses initiatives de R&D en cours.

Sur le stand de Runergy, la société dévoilera ses modules photovoltaïques de type N dotés d'une technologie propriétaire de cellules à ultra-haut rendement. Ces produits polyvalents vont des petits modules légers et entièrement noirs pour les systèmes de toiture aux modules bifaciaux à double verre de 600 W et plus pour les projets de services publics à grande échelle, répondant à divers besoins mondiaux.

Couronnés du prix de la « Meilleure performance globale » par RETC et avec d'excellents scores obtenus aux évaluations PVEL-PQP, les produits de Runergy sont appréciés pour leur faible LCOE, leurs coûts BOS optimisés et leur production d'énergie exceptionnelle. Ils ont également reçu la certification italienne de résistance au feu de classe 1 pour leurs excellentes propriétés de résistance au feu.

Optimisé pour une utilisation maximale de l'espace de conteneur lors de l'expédition, le DH144N9 offre une puissance de sortie de 615 W, un rendement de conversion de 22,8 % et un LCOE moins élevé. Il excelle dans des environnements difficiles tels que la neige, les déserts et les déserts de sel, grâce à sa puissance supérieure, sa bifacialité, ses performances en faible luminosité et sa dégradation moindre, qui garantissent des performances optimales. Le DH10812B entièrement noir et léger, idéal pour les toits avec une complexité d'installation minimale, offre une puissance de sortie de 445 W, promettant des rendements élevés et un cycle d'investissement plus court pour les propriétaires.

En tant que pionnier des énergies renouvelables, l'engagement de Runergy en matière de développement durable est attesté par les meilleurs classements ESG de Dun & Bradstreet, EcoVadis et Achilles. Ses modules photovoltaïques de type N ont obtenu la certification française d'empreinte carbone PPE2. Les solides performances du deuxième trimestre 2024 ont permis à Runergy d'être classé « Fabricant de modules photovoltaïques de catégorie 1 » par BloombergNEF.

Runergy, qui compte 15 000 employés et 17 sites dans le monde, a renforcé sa présence et ses partenariats européens tout en améliorant la R&D et en développant des centrales solaires. En collaboration avec des distributeurs locaux, Runergy propose des modules solaires à haut rendement en Europe et met en place une chaîne de valeur verticalement intégrée, réduisant les risques d'approvisionnement et maximisant la traçabilité des produits.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.runergy.com/