Russell Westbrook 進軍數碼媒體遊戲，讓人關注多元文化受眾

與 Causal IQ 結成策略聯盟，為全球品牌開發程序化解決方案，以觸及多元文化的受眾。

洛杉磯2022年8月1日 /美通社/ -- NBA 資深控球後衛、企業家和慈善家 Russell Westbrook 正式進軍數碼媒體領域，推出 Russell Westbrook Enterprises 全新數碼媒體部門 RW Digital。該部門構建特定的程序化解決方案，使品牌能夠更高效觸及多元受眾，並擴大自有和經營的少數族裔媒體。

自不斷向上提升以來，Westbrook 的業務組合已經發展至涉及多個垂直領域，包括風險投資、時裝、房地產、保險及現在的數碼廣告。Westbrook 的焦點在於為他的社區改善資源的動力，刻意透過深思熟慮探索其他成功途徑來擴大他的賦能使命。Russell Westbrook 表示：「透過 RW Digital，我的使命是讓品牌以程序化的數據為本媒體解決方案觸及多元文化的受眾。當前的多元文化廣告缺乏市場知識和對文化細微差別的深入理解。我們的平台還與品牌合作，推動對重要社會事業的社會影響。為欠缺服務的社區賦能是我的熱情所在。透過這企業，我可以在全球產生影響。」

領先的程序化解決方案供應商 Causal IQ 憑藉其廣泛的程序化廣告專業知識和數十年的數碼媒體知識，被 Westbrook 及其團隊選為策略合作夥伴。Russell Westbrook Enterprises 總裁 Donnell Beverly, Jr. 表示：「我們與 Causal IQ 一起開發了包含大量數據集的複雜平台，以簡化品牌和廣告商觸及目標受眾的能力，同時擴大自有和經營的少數族裔媒體的聲音。Causal IQ 與 Russell 有著共同的願景，並帶來先進的分析和數據，使他們成為完美的合作夥伴。」

自從正式建立合作夥伴關係以來，RW Digital 已經積累包括 AT&T、百事可樂、Moderna、美國航空和 American Entertainment Network 等主要品牌的客戶組合。

Causal IQ 行政總裁 Farshad Fardad 表示：「我們很自豪能與 Russell Westbrook 合作開展這項激動人心的業務。了解多元受眾的需求日益增長，這在當今的廣告領域中變得越來越重要。借助此解決方案，客戶可以使用程序化方式在最大程度上擴大其數碼媒體活動的觸及率和規模，從而提供可衡量的成果。我們的合作夥伴關係將繼續為全球品牌創造引人注目的價值，同時分享 Russell 推動社會影響的願景。」

關於 RW Digital

RW Digital 是一家經過認證的少數族裔程序化解決方案供應商，由創意思維和先進技術提供支援。我們的廣告專家利用數據在不斷發展的媒體環境中建立真實的關係。我們將不懈的職業道德與對提升全球社區的認真追求結合。

Russell Westbrook Enterprises 被南加州少數族裔供應商發展委員會認證為少數族裔擁有的企業，提升其他多元化擁有的企業和支援服務不足的社區的責任是 Russell Westbrook 向市場推出每家企業的核心。除了 501(c)3 註冊慈善機構 Why Not? 基金會，我們的核心重點是透過投資數碼和物理基礎設施來創造教育和就業途徑。

如欲了解更多資訊，請聯絡：

Jake Davis

廣告商合作與解決方案總監

[email protected]

RWDigital.com

關於 Causal IQ

Causal IQ 是一家領先的數據驅動程序化解決方案供應商，建立在業內最佳數碼營銷人員的專業知識之上。我們與世界領先的品牌、廣告商和倡導團體合作，透過動態數碼廣告活動推動成功。透過利用獨特的數據點和優化方法，Causal IQ 為數據科學和活動激活帶來人性化的方法。

Causal IQ 總部位於加州洛杉磯，在全國設有辦事處。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 CausaliQ.com

聯絡人：

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