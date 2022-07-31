Russell进入数字媒体领域并聚焦多元文化

与Causal IQ形成战略联盟，为全球众多品牌开发程序化解决方案，触达多元文化受众。

洛杉矶2022年8月1日 /美通社/ -- NBA资深控球后卫、企业家和慈善家Russell Westbrook成立了Russell Westbrook Enterprises的新数字媒体事业部RW Digital，正式进入数字媒体领域。该事业部设计了具体的程序化解决方案，使品牌能够更有效地触达多元化受众，并扩大了少数族裔拥有和运营的发布机构。

自扩展以来，Westbrook的业务组合已发展到多个垂直领域，包括风险投资、时尚、房地产、保险以及现在的数字广告。借助聚焦于其社区多方改善的驱动力，Westbrook旨在通过思虑缜密地探索其他成功途径来扩展自己的赋能使命。"我的使命是借助RW Digital，通过程序化数据驱动型媒体解决方案，让品牌能够触达多元文化受众。当前的多元文化广告缺乏市场知识和对文化差异的更深入理解。我们的平台还与众多品牌合作，推动对重要社会事业的社会影响力，"Russell Westbrook表示。"我致力于为服务不足的社区赋能。通过这个项目，我可以在全球范围内产生影响。"

领先的程序化解决方案提供商Causal IQ凭借其全面的程序化广告专业知识和数十年数字媒体知识的积累，被Westbrook及其团队选为战略合作伙伴。Westbrook Enterprises总裁Donnell Beverly, Jr.表示："我们与Causal IQ合作开发了具有广泛数据集的复杂平台，以提升品牌和代理商触达目标受众的能力，同时扩大少数族裔拥有和运营的发布机构的声音。Causal IQ与Russell拥有共同的愿景并推出先进分析和数据，使其成为完美的合作伙伴。"

自正式确立合作伙伴关系以来，RW Digital集聚了包括AT&T、PepsiCo、Moderna、American Airlines和American Entertainment Network等重要品牌在内的客户组合。

"我们很荣幸能与Russell Westbrook合作开展这个令人兴奋的项目。理解多元化受众的需求与日俱增，成为当今广告领域中日益重要的组成部分。通过这个解决方案，客户可以通过程序化方式最大限度地提高其数字媒体活动的触达范围和规模，提供可衡量的结果。我们的合作关系将继续为全球品牌创造令人信服的价值，同时分享Russell推动社会影响的愿景。"Causal IQ首席执行官Farshad Fardad表示。

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关于RW Digital

RW Digital是一家获得认证的少数族裔拥有的程序化解决方案提供商，由创意思维和先进技术驱动。我们的广告专家利用数据在不断发展的媒体环境中建立真正的关系。我们将不懈的职业道德与真诚的追求相结合，以提升全球社区。

Russell Westbrook Enterprises是通过南加州少数族裔供应商发展委员认证的一家少数族裔拥有的企业，提升其他多元化企业和支持服务不足社区的责任是Russell Westbrook引入市场的每项投资的核心所在。除了501(c)3注册慈善机构Why Not？ 基金会，我们的核心重点在于通过对数字和实体基础设施的投资，创造教育和就业途径。

如需了解更多信息，请联系：

Jake Davis

广告商合作伙伴和解决方案总监

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RWDigital.com

关于Causal IQ

Causal IQ是一家领先的数据驱动型程序化解决方案提供商，具备业内最优秀的数字营销商专业知识。我们与世界领先品牌、代理商和宣传团体合作，通过充满活力的数字广告活动来推动成功。Causal IQ利用独特的数据点和优化方法，为数据科学和活动启动带来人性化的方法。

Causal IQ总部位于加利福尼亚州洛杉矶，在全美国各地都设有办事处。

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