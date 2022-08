RWE Renewables a choisi UL Solutions comme partenaire de certification pour le parc éolien offshore F.E.W. BALTIC II

Le projet d'éolienne offshore est un élément clé de la poursuite de la transition vers les énergies renouvelables en Pologne.

NORTHBROOK, Illinois, 29 août 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, leader mondial de la science appliquée à la sécurité, a été choisi par RWE Offshore Wind Poland pour initier les premières étapes de la certification du projet de parc éolien F.E.W. BALTIC II de 350 MW dans la mer Baltique polonaise. RWE Offshore Wind Poland, une filiale à 100 % de RWE Renewables, l'un des leaders mondiaux de l'énergie renouvelable, et UL Solutions, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de tests, d'inspections et de certifications pour l'énergie renouvelable, s'associent sur ce projet qui apportera plus d'énergie renouvelable en Pologne.

En collaboration avec le Polish Register of Shipping (PRS), UL Solutions commencera par les premiers modules de certification du projet, conformément à la loi polonaise sur la sécurité maritime et aux méthodes et procédures de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Le PRS travaille depuis longtemps avec des projets sur la mer Baltique polonaise.

« L'énergie produite par l'éolien offshore est essentielle à la transition de la dépendance aux combustibles fossiles vers les énergies renouvelables », a déclaré Joern Gerlach, manager d'ingénierie dans l'équipe Énergie renouvelable du groupe Énergie et automatisation industrielle d'UL Solutions. « Confirmer que les technologies éoliennes offshore peuvent soutenir le réseau électrique tout en optimisant la production d'énergie est crucial pour accélérer le développement des parcs éoliens et la transition énergétique verte de la Pologne. Nous sommes fiers de collaborer avec RWE pour contribuer à faire progresser l'adoption d'une énergie éolienne plus sûre et plus fiable. »

Le projet de parc éolien offshore F.E.W. Baltic II est situé dans la partie polonaise de la mer Baltique sur une superficie de 41 kilomètres carrés à des profondeurs d'eau de 30 à 50 mètres et à une distance d'environ 55 kilomètres de la côte. Il a été développé par une équipe mixte d'experts en éolien offshore de Pologne et d'Allemagne. Une fois pleinement opérationnel, le parc éolien de 350 MW sera capable de produire suffisamment d'électricité verte pour répondre aux besoins équivalents d'environ 350 000 foyers polonais. F.E.W. Baltic II est qualifié pour la première phase des projets éoliens offshore en Pologne et sera l'un des premiers projets à être réalisé et exploité dans la région.

« La construction de parcs éoliens offshore est particulièrement importante pour accélérer la transition énergétique en Pologne », a déclaré Lukas Prietz, directeur de projet du parc éolien F.E.W. Baltic II chez RWE Renewables. « Avec l'énergie produite dans la mer Baltique, il sera plus facile de réduire la dépendance aux combustibles fossiles au profit des sources d'énergie verte. En mettant en œuvre le projet F.E.W. Baltic II, nous contribuerons de manière significative à ce changement positif tout en accélérant le développement économique national grâce à la collaboration avec des fournisseurs et des sous-traitants polonais. La Pologne est l'un des marchés de croissance offshore les plus attractifs pour notre entreprise. Avec notre projet F.E.W. Baltic II, nous contribuerons de manière significative à la transition énergétique verte de la Pologne et accélérerons le développement de la chaîne d'approvisionnement locale. Nous sommes ravis d'étendre notre portée dans le secteur de l'éolien offshore et de travailler avec UL Solutions pour y parvenir. »

