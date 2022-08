UL Solutions seleccionada por RWE Renewables como socio de certificación para F.E.W. BALTIC II

-UL Solutions seleccionada por RWE Renewables como socio de certificación para el parque eólico marino F.E.W. BALTIC II

El proyecto de energía eólica marina es un elemento clave para impulsar la transición a las energías renovables en Polonia.

NORTHBROOK, Ill., 29 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, un líder mundial en ciencia de la seguridad aplicada, ha sido elegida por RWE Offshore Wind Poland para iniciar los primeros pasos de la certificación del proyecto del parque eólico de 350 MW F.E.W. BALTIC II en el Mar Báltico polaco. RWE Offshore Wind Poland, filial al 100 % de RWE Renewables, una de las principales empresas del mundo en el ámbito de las energías renovables, y UL Solutions, uno de los principales proveedores de ensayos, inspección y certificación de energías renovables del mundo, se asocian en este proyecto que aportará más energía renovable a Polonia.

En colaboración con el Polish Register of Shipping (PRS), UL Solutions comenzará con los primeros módulos para la certificación del proyecto siguiendo la Ley de Seguridad Marítima de Polonia y los métodos y procedimientos de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). PRS tiene un largo historial de trabajo con proyectos en el mar Báltico polaco.

"La energía producida por la eólica marina es clave para la transición de la dependencia de los combustibles fósiles a las energías renovables", dijo Joern Gerlach, director de ingeniería del equipo de Energías Renovables del grupo de Energía y Automatización Industrial de UL Solutions. "Confirmar que las tecnologías eólicas marinas pueden apoyar a la red eléctrica al tiempo que optimizan la producción de energía es crucial para acelerar el desarrollo de los parques eólicos y la transición energética verde de Polonia. Estamos orgullosos de colaborar con RWE para ayudar a avanzar en la adopción de una energía eólica más segura y fiable."

El proyecto de parque eólico marino F.E.W. Baltic II está situado en la parte polaca del Mar Báltico, en una superficie de 41 kilómetros cuadrados a una profundidad de 30 a 50 metros y a una distancia de aproximadamente 55 kilómetros de la costa. Fue desarrollado por un equipo mixto de expertos en energía eólica marina de Polonia y Alemania. Una vez que esté en pleno funcionamiento, el parque eólico de 350 MW será capaz de producir suficiente electricidad verde para abastecer las necesidades equivalentes de unos 350.000 hogares polacos. F.E.W. Baltic II está calificado para la primera fase de proyectos eólicos marinos en Polonia y será uno de los primeros proyectos que se realicen y operen en la región.

"La construcción de parques eólicos en el mar es especialmente importante para acelerar la transición energética en Polonia", dijo Lukas Prietz, director del proyecto del parque eólico F.E.W. Baltic II de RWE Renewables. "Con la energía generada en el Mar Báltico, será más fácil reducir la dependencia de los combustibles fósiles hacia fuentes de energía verdes. Con la ejecución del proyecto F.E.W. Baltic II, contribuiremos significativamente a este cambio positivo, al tiempo que aceleraremos el desarrollo económico nacional mediante la colaboración con proveedores y subcontratistas polacos. Polonia es uno de los mercados de crecimiento en alta mar más atractivos para nuestra empresa. Con nuestro proyecto F.E.W. Baltic II, contribuiremos significativamente a la transición energética verde de Polonia y aceleraremos el desarrollo de la cadena de suministro local. Estamos encantados de ampliar nuestro alcance en el sector eólico marino y de trabajar con UL Solutions para ayudar a que eso ocurra".

Como empresa líder mundial en ciencias de la seguridad aplicada, UL Solutions transforma los retos de la seguridad y la sostenibilidad en oportunidades para nuestros clientes en más de 100 países. UL Solutions ofrece servicios de prueba, inspección y certificación, así como productos de software complementarios y ofertas de asesoramiento para respaldar la innovación en los productos y el crecimiento del negocio de nuestros clientes. Las marcas de certificación de UL son un símbolo reconocido de confianza para los productos de nuestros clientes y reflejan nuestro inquebrantable compromiso con el avance de nuestros objetivos para la seguridad. Ayudamos a nuestros clientes a innovar, a lanzar nuevos productos y servicios, a moverse por mercados internacionales y cadenas de suministro complejas y a crecer de forma sostenible y responsable con el futuro. Nuestra ciencia juega a su favor.

