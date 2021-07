Rx Networks™ annonce StarCourse™ - le GNSS prédictif de nouvelle génération

Les services d'éphémérides en temps réel ont longtemps donné aux puces GNSS des appareils mobiles connectés une longueur d'avance pour déterminer la position avec précision et rapidité. Pour les appareils disposant d'une connectivité limitée, les solutions classiques d'éphémérides étendues ont fourni une longueur d'avance avec 7 à 14 jours de données éphémérides. Avec l'évolution de l'IoT, une faible consommation d'énergie et une limitation du temps de connexion sont essentielles pour prolonger la durée d'utilisation de l'appareil. Cela représente un défi pour les fournisseurs d'IoT qui recherchent une offre d'éphémérides étendues pouvant minimiser l'utilisation des ressources embarquées sans compromettre la précision.

StarCourse relève ce défi avec une réduction de 50 % des besoins en RAM, une réduction de 90 % des cycles du processeur et une précision des éphémérides dépassant celle des offres précédentes du marché. Les clients de Rx Networks peuvent ainsi prolonger la durée d'utilisation de leurs produits tout en offrant une excellente expérience de localisation. Une personnalisation complète des données est offerte aux abonnés de StarCourse, leur permettant de créer la solution la plus optimale pour leurs besoins spécifiques.

Par conséquent, StarCourse permet une localisation autonome sur un plus grand nombre de dispositifs GNSS IoT connectés, notamment le suivi des actifs, les appareils connectés, la navigation dans le tableau de bord et les dispositifs mobiles. Dans les cas où la précision est primordiale, StarCourse Premium fournit des éphémérides prédites ultra précises pour les 24 premières heures.

Chris Perriam, propriétaire du produit chez Rx Networks, déclare : « Les services d'assistance GNSS sont essentiels pour répondre aux besoins en intelligence spatiale du monde IoT en plein essor. StarCourse s'efforce d'éclairer rapidement tous les appareils connectés avec la localisation. »

Rx Networks fournit des informations de localisation fiables, opportunes et pertinentes qui renforcent la connexion entre les personnes, les appareils et les entreprises en améliorant l'expérience GNSS et en créant de nouvelles opportunités pour les produits et services de nouvelle génération.

À propos de Rx Networks Inc.

Rx Networks est une entreprise de technologie de géolocalisation destinée au grand public basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Depuis 2006, les principaux fournisseurs de semi-conducteurs, les fabricants de dispositifs et les opérateurs de réseaux font confiance à Rx Networks pour le traitement en temps réel et prévisionnel des données GNSS, Wi-Fi, mobiles et de capteurs pour leurs besoins de localisation. Des milliards d'appareils bénéficient chaque jour des services de données GNSS de Rx Networks.

