Rx Networks™ TruePoint.io™ Globale PPP-Korrekturen gehen auf Quad-Konstellation

TruePoint.io bietet globale PPP-Korrekturen für die GNSS-Konstellationen GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou. GNSS-Chipsätze für den Massenmarkt, die mehrere Konstellationen unterstützen, können nun alle ihre Satellitenmessungen mit einer höheren Genauigkeit versehen und ihre Positionierungsfähigkeiten durch die Unterstützung von Quad-Konstellationen voll ausschöpfen. Verbrauchergeräte haben jetzt das Potenzial, eine Positionsgenauigkeit von 50 cm zu erreichen, wenn sie Rx Networks-Dienste für eine der Konstellationen GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou nutzen. Andere IoT- und Infrastrukturanwendungen, die keine Echtzeit-Positionierung erfordern, können in einer Vielzahl von Umgebungen eine Genauigkeit von 10 cm realisieren. Die Fähigkeit zur Multikonstellationskorrektur eröffnet neue Möglichkeiten und Anwendungsfälle für den angeschlossenen Empfänger. TruePoint.io bleibt allgegenwärtig und so flexibel wie möglich zu GNSS-Chipsätzen, die Industriestandardformate verwenden, und ist auch offen für kundenspezifische Integrationsdienste für einzigartige Nutzungsszenarien. Durch das Angebot von PPP und anderen hochpräzisen Diensten in einer Vielzahl von Datenstandards ermöglicht TruePoint.io Telekommunikationsanbietern einen unkomplizierten Ansatz zur Integration hochpräziser Dienste, die einen Mehrwert für ihre Kundengeräte bieten, und treibt die Entwicklung spannender neuer Anwendungsfälle voran.