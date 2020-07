Ryan Ding zo spoločnosti Huawei: využívajme potenciál sietí na maximum a podporme rast podnikania

SHENZHEN, Čína, 29. júla 2020 /PRNewswire/ -- Ryan Ding, výkonný riaditeľ firmy Huawei a prezident spoločnosti Carrier BG, mal dnes prezentáciu na svetovom summite Better World Summit 2020. Podľa neho by prevádzkovatelia sietí, v čase pokračujúcej krízy pôsobnej pandémiou COVID-19, mali byť pripravení čo najrýchlejšie umožniť využívanie potenciálu svojich sietí na maximum a podporovať rast podnikania, a to prostredníctvom štyroch oblastí, na ktoré je potrebné sa pri výstavbe sietí a ich rozvoji zamerať.