Huawei et ses partenaires reçoivent le prix GSMA Global Mobile LATAM pour le projet Tech4Nature México visant à protéger les jaguars

MEXICO, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- Huawei a reçu hier le prix Global Mobile (GLOMO) LATAM pour l'impact social en Amérique latine de son projet Tech4Nature - Dzilam de Bravo Nature Reserve dans le Yucatan, au Mexique. Le GLOMO, qui a été décerné par la GSMA lors du salon M360 LATAM 2026, récompense la contribution du projet à la conservation de l'environnement en utilisant la technologie pour protéger les jaguars dans la réserve.

Huawei and partners receive the GLOMO award at GSMA M360 LATAM 2026

Dans le cadre du partenariat mondial Tech4Nature entre l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et Huawei TECH4ALL, le projet mexicain utilise des outils technologiques avancés pour surveiller et préserver l'habitat naturel du jaguar, une espèce emblématique et menacée du Yucatan.

« Cette reconnaissance reflète le pouvoir de la technologie lorsqu'elle est mise au service des personnes et de la planète », déclare Samira Herrera, directrice de la communication et des relations publiques de Huawei Mexico. « Tech4Nature México est un exemple de la manière dont la collaboration intersectorielle peut avoir un impact positif tangible sur les communautés et la conservation de la biodiversité ».

Le projet, qui a débuté en 2022 et se trouve actuellement dans sa deuxième phase, est le fruit d'une collaboration entre l'UICN, Huawei, le gouvernement de l'État du Yucatán, C Minds, l'Université polytechnique du Yucatán (UPY) et la communauté locale de Dzilam de Bravo. La solution intègre la détection des espèces et l'identification des individus par l'IA, la surveillance et la gouvernance menées par les communautés, ainsi que la collaboration intersectorielle entre le gouvernement, le monde universitaire, la société civile et le secteur privé.

« Tech4Nature México démontre que le véritable potentiel de la technologie réside dans la transformation des données en coordination, en action collective et en politiques publiques pour la protection de la nature. Grâce à une collaboration multisectorielle axée sur les communautés et les droits de l'homme, l'initiative met des outils tels que l'intelligence artificielle au service des écosystèmes qui soutiennent nos économies et notre avenir », déclare Regina Cervera, coordinatrice de projet pour Tech4Nature México d'AI for Climate at C Minds.

Depuis le lancement du projet, 26 pièges photographiques et 60 dispositifs acoustiques déployés dans la réserve ont permis d'identifier plus de 147 espèces, dont 40 sont menacées. Le système a permis d'identifier 16 jaguars, fournissant ainsi des informations essentielles pour comprendre le comportement, les mouvements et les mesures de conservation susceptibles de protéger l'espèce, qui joue un rôle clé dans l'équilibre environnemental de la réserve.

Les solutions de Huawei basées sur le cloud sont utilisées pour traiter et analyser les données de terrain. Outre les séquences vidéo des jaguars, plus de 100 000 images et 600 000 enregistrements audio ont été capturés et analysés automatiquement par le système, renforçant ainsi la surveillance de la faune locale et des écosystèmes qu'elle habite. Les données recueillies permettent de mieux comprendre l'écosystème et de prendre des décisions plus efficaces en matière de conservation de la biodiversité, qui se répercutent sur les politiques publiques. Au-delà des données écologiques, les effets sur le paysage sont visibles : la zone protégée est passée de 69 000 à 104 000 hectares.

Des technologies telles que l'IA, le stockage sur le cloud et l'analyse de données ont permis au projet Tech4Nature México de créer un modèle de conservation durable qui combine l'innovation scientifique et la participation de la communauté. Parallèlement à ces technologies, les solutions de connectivité sans fil de Huawei constituent un aspect essentiel de la transmission de données environnementales dans les projets Tech4Nature, un thème qui a suscité un vif intérêt au M360 LATAM 2026. L'événement des 13 et 14 mai a rassemblé des leaders régionaux et mondiaux de l'écosystème technologique, des réseaux mobiles, des gouvernements et des industries connectées pour débattre de la manière d'exploiter le pouvoir de la technologie et d'œuvrer à un avenir meilleur pour tous. Les prix GLOMO LATAM récompensent les acteurs du changement qui redéfinissent la technologie, la connectivité et le progrès social dans la région. Le prix décerné au projet TechNature Mexico récompense la solution pour son innovation et sa capacité à générer des avantages sociaux et environnementaux significatifs pour l'Amérique latine.

Avec Tech4Nature México, Huawei réaffirme son engagement à utiliser la technologie comme un outil pour construire un avenir plus durable et inclusif, en menant des projets qui contribuent à la protection de l'environnement et au développement des communautés.

À propos de Tech4Nature

Huawei et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ont lancé le partenariat mondial Tech4Nature en 2020 afin de multiplier les succès en matière de conservation de la nature grâce à l'innovation technologique. En accord avec l'initiative TECH4ALL de Huawei et la Green List de l'UICN, Tech4Nature a soutenu 13 projets dans 11 pays avec des solutions adaptées aux défis de la conservation.

Compte Huawei X : https://x.com/huawei_tech4all?lang=en

En savoir plus sur TECH4ALL : https://www.huawei.com/en/tech4all

À propos de Tech4Nature : https://tech4nature.iucngreenlist.org/

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