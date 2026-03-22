RyzoBee annonce le lancement sur Kickstarter de sa série Root prévue pour le deuxième trimestre 2026, apportant l'électronique modulaire RootMaker aux fabricants et aux créateurs d'impression 3D en Amérique du Nord et en Europe

HONG KONG, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- RyzoBee annonce aujourd'hui que sa série Root devrait être lancée sur Kickstarter au deuxième trimestre 2026 pour les marchés nord-américain et européen (calendrier sous réserve de confirmation). En réponse à la demande croissante de la communauté des fabricants pour des créations imprimées en 3D plus interactives, RyzoBee vise à fournir aux créateurs et aux fabricants de l'impression 3D un système électronique modulaire centré sur RootMaker, aidant les impressions statiques à bénéficier plus rapidement de l'éclairage, du mouvement, de la détection et de l'interaction en réseau, et rapprochant les projets d'un état fini prêt à être exposé et reproduit.

Ryzobee Rootmaker - The electronic brain for 3D prints—mount it in the base, go interactive.

Pour de nombreux créateurs, le véritable obstacle n'est pas la modélisation ou l'impression, mais ce qui vient après : le câblage, l'alimentation, les pilotes, les ressources dispersées et le processus de débogage difficile à reproduire de manière fiable. Contrairement aux cartes de développement traditionnelles qui nécessitent un câblage manuel et des tutoriels fragmentaires, RootMaker combine des connexions standardisées et un facteur de forme matériel cohérent avec des modèles de micrologiciels prêts à l'emploi et un flux d'installation guidé. Il est ainsi plus facile d'allumer des LED pour la première fois, de piloter des moteurs, de lire des capteurs ou d'activer un panneau de contrôle Web d'une manière plus intuitive et reproductible pour les débutants.

En tant que système de contrôle centralisé, RootMaker fonctionne avec un écosystème d'accessoires en expansion (éclairage, moteurs, capteurs et écrans) et est associé à une chaîne d'outils web pour rationaliser la gestion des appareils et les flux de travail des projets basés sur des modèles. Les utilisateurs peuvent rapidement flasher le micrologiciel via la chaîne d'outils web, puis terminer la configuration grâce au flux guidé pour que leur projet soit opérationnel. En normalisant des étapes de débogage auparavant fragmentées, la plateforme réduit les dépannages répétitifs et aide les créateurs à consacrer plus de temps à la conception, à l'interaction et à la narration.

Conçue pour une intégration dans le monde réel, la série Root met également l'accent sur la facilité de montage, d'utilisation et de reproduction, tant au niveau de la structure que de l'expansion. La solution adopte un schéma de trous de montage de type Technic pour s'intégrer harmonieusement aux pièces imprimées en 3D, aux kits et aux cadres modulaires, et prévoit de publier une bibliothèque officielle de fichiers de boîtiers open-source afin que les utilisateurs puissent partir d'une base propre et imprimable et la personnaliser à partir de là. La plateforme prend également en charge le développement Arduino : les projets officiels sélectionnés publieront le code Arduino en tant que source ouverte, et le support Arduino IDE sera fourni (les bibliothèques et les exemples seront publiés en même temps que le lancement de Kickstarter).

RyzoBee mettra en place une assistance à la communauté et au contenu en Amérique du Nord et en Europe, y compris des collaborations avec des créateurs, du matériel de démarrage rapide et des exemples de logiciels libres. Pour vous abonner aux notifications de lancement de Kickstarter et suivre toute notre actualité, rendez-vous sur : www.ryzobee.com

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