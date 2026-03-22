RyzoBee kündigt geplanten Start der Root Series auf Kickstarter für das 2. Quartal 2026 an und bringt modulare RootMaker-Elektronik für Maker und 3D-Drucker-Kreative nach Nordamerika und Europa

HONGKONG, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- RyzoBee gab heute bekannt, dass die Root Series im zweiten Quartal 2026 auf Kickstarter für den nordamerikanischen und europäischen Markt eingeführt werden soll (Zeitplan vorbehaltlich der Bestätigung). Als Antwort auf die wachsende Nachfrage der Maker-Community nach interaktiven 3D-gedruckten Kreationen zielt RyzoBee darauf ab, 3D-Drucker-Kreative und Maker mit einem modularen Elektroniksystem rund um RootMaker auszustatten, das statische Drucke schneller mit Beleuchtung, Bewegung, Sensorik und vernetzter Interaktion ausstattet und Projekte näher an einen vorzeigbaren, replizierbaren Endzustand bringt.

Ryzobee Rootmaker - The electronic brain for 3D prints—mount it in the base, go interactive.

Für viele Kreative ist die eigentliche Hürde nicht das Modellieren oder Drucken, sondern das, was danach kommt: Verdrahtung, Strom, Treiber, verstreute Ressourcen und ein Debugging-Prozess, der sich nur schwer zuverlässig reproduzieren lässt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Entwicklungsplatinen, die eine manuelle Verdrahtung und stückweise Anleitungen erfordern, kombiniert RootMaker standardisierte Anschlüsse und einen einheitlichen Hardware-Formfaktor mit gebrauchsfertigen Firmware-Vorlagen und einem geführten Setup-Flow - so wird es einfacher, LEDs zum ersten Mal zum Leuchten zu bringen, Motoren anzusteuern, Sensoren auszulesen oder ein webbasiertes Bedienfeld auf eine einsteigerfreundliche, wiederholbare Weise zu aktivieren.

Als zentraler Controller arbeitet RootMaker mit einem wachsenden Ökosystem von Zubehörteilen zusammen - einschließlich Beleuchtung, Motoren, Sensoren und Displays - und ist mit einer Web-Toolchain gepaart, um das Gerätemanagement und vorlagenbasierte Projektabläufe zu optimieren. Die Benutzer können die Firmware schnell über die Web-Toolchain flashen und dann die Konfiguration mit Hilfe des geführten Ablaufs abschließen, um ihr Projekt zum Laufen zu bringen. Durch die Standardisierung der zuvor fragmentierten Debugging-Schritte reduziert die Plattform die sich wiederholende Fehlersuche und hilft den Entwicklern, mehr Zeit für Design, Interaktion und Storytelling zu verwenden.

Die Root Series wurde für die Integration in die Praxis entwickelt und legt den Schwerpunkt auf „einfache Montage, einfache Verwendung, einfache Replikation" sowohl bei der Struktur als auch bei der Erweiterung. Sie verwendet ein Befestigungslochmuster im Technic-Stil, damit es sich problemlos in 3D-gedruckte Teile, Bausätze und modulare Rahmen integrieren lässt. Es ist geplant, eine offizielle Open-Source-Gehäusedateibibliothek zu veröffentlichen, damit Benutzer von einer sauberen, druckbaren Basis ausgehen und von dort aus Anpassungen vornehmen können. Die Plattform unterstützt auch die Arduino-Entwicklung: Bei ausgewählten offiziellen Projekten wird der Arduino-Code als Open Source veröffentlicht, und es wird Unterstützung für die Arduino-IDE angeboten (Bibliotheken und Beispiele werden zeitgleich zum Kickstarter-Launch veröffentlicht).

RyzoBee wird den Community- und Content-Support in Nordamerika und Europa ausbauen, einschließlich der Zusammenarbeit mit Entwicklern, Quick-Start-Materialien und Open-Source-Beispielen. Um Kickstarter-Benachrichtigungen zu abonnieren und die neuesten Updates zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Website: www.ryzobee.com

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