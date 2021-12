S&P atribui classificação AA/A-1+ ao Fundo da OPEP, perspectiva positiva

VIENA, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A S&P Global Ratings atribuiu uma classificação AA/A-1+, perspectiva positiva, para o Fundo da OPEP em sua avaliação inaugural da instituição internacional de desenvolvimento, ressaltando o perfil de risco financeiro e a base de capital do fundo "extremamente fortes", bem como suas sólidas posições de financiamento e liquidez. A Agência de classificação de risco ainda destaca o "sólido perfil de risco empresarial" do Fundo da OPEP e seu histórico "muito forte" de tratamento de credores preferenciais.

A classificação foi feita depois de uma avaliação anterior da Fitch Ratings de AA+ com perspectiva estável em julho. O Fundo da OPEP planeja expandir suas operações de empréstimo e, portanto, está buscando diversificar as suas fontes de financiamento, um fundamento da estrutura estratégica da instituição para 2030. Fundado em 1976, o Fundo da OPEP desembolsou até o presente momento US$22 bilhões para projetos de desenvolvimento em 125 países em todo o mundo, atendendo às necessidades básicas e apoiando os países a cumprir seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de longo prazo.

O diretor geral do Fundo da OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, recebeu com satisfação a classificação e disse: "Esta avaliação é o testemunho da grande solidez da nossa base financeira e operacional, bem como de nosso sólido histórico de proporcionar impacto no desenvolvimento. Por mais de 45 anos, o Fundo da OPEP tem feito grandes contribuições para aliviar a pobreza, fortalecer as comunidades e empoderar as pessoas. Isso tornou nossa instituição uma das principais parceiras da cooperação Sul-Sul. A classificação de hoje é um importante acréscimo à nossa estratégia para expandir ainda mais nossas operações e aprofundar nosso impacto".

O diretor-geral assistente do Fundo da OPEP, Tarek Sherlala, acrescentou: "A classificação da S&P é a confirmação não apenas de nossa sólida posição, mas também do significado de nossa estratégia. Esta classificação será essencial para possibilitar a implementação do nosso crescimento planejado de empréstimos e apoiará ainda mais a nossa motivação para ajudar os países a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e enfrentar as emergências atuais, como a pandemia da COVID-19 e o desafio climático."

Sobre o Fundo da OPEP

O Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional (o Fundo da OPEP) é a única instituição de desenvolvimento com mandato global que oferece financiamento de países membros exclusivamente para países não membros. A entidade trabalha em cooperação com parceiros de países em desenvolvimento e a comunidade internacional de desenvolvimento para impulsionar o crescimento econômico e o progresso social em países de baixa e média renda em todo o mundo. O Fundo da OPEP foi criado pelos países membros da OPEP em 1976 com um propósito distinto: impulsionar o desenvolvimento, fortalecer as comunidades e capacitar as pessoas. Nosso trabalho é centrado nas pessoas, com foco no financiamento de projetos que atendam às necessidades essenciais, como alimentos, energia, infraestrutura, emprego (particularmente no que diz respeito a micro, pequenas e médias empresas), água potável e saneamento, saúde e educação. Até o momento, o Fundo da OPEP destinou mais de US$ 22 bilhões para projetos de desenvolvimento em mais de 125 países com um custo total estimado de US$ 187 bilhões. Nossa visão é um mundo onde o desenvolvimento sustentável seja uma realidade para todos.

FONTE OPEC Fund for International Development

