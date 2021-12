S&P attribue la note AA/A-1+ au Fonds de l'OPEP avec des perspectives positives

VIENNE, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- S&P Global Ratings a attribué la note AA/A-1+ avec des perspectives positives au Fonds de l'OPEP dans le cadre de son évaluation inaugurale de l'institution de développement international, soulignant le profil de risque financier et la base de fonds propres du Fonds « extrêmement solides », ainsi que ses fortes positions de financement et de liquidité. L'agence de notation souligne en outre le « profil de risque d'entreprise solide » du Fonds de l'OPEP et ses antécédents « très solides » en matière de traitement des créanciers privilégiés.

La note fait suite à une évaluation antérieure de AA+ attribuée par Fitch Ratings avec des perspectives stables en juillet. Le Fonds de l'OPEP prévoit d'étendre ses opérations de prêt et cherche donc à diversifier ses sources de financement, pierre angulaire du Cadre stratégique 2030 de l'institution. Créé en 1976, le Fonds de l'OPEP a à ce jour versé 22 milliards de dollars américains pour des projets de développement dans 125 pays à travers le monde, répondant aux besoins fondamentaux et aidant les pays à atteindre leurs objectifs de développement durable à long terme.

Le directeur général du Fonds de l'OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, s'est félicité de la notation et a déclaré : « Cette évaluation témoigne de notre solide assise financière et opérationnelle ainsi que de notre bilan positif en matière de retombées sur le développement. Depuis plus de 45 ans, le Fonds de l'OPEP contribue grandement à réduire la pauvreté, à renforcer les communautés et à autonomiser les populations. Cela a fait de notre institution l'un des principaux partenaires de la coopération Sud-Sud. L'évaluation d'aujourd'hui est un élément important de notre stratégie visant à élargir davantage nos opérations et à accroître notre impact. »

Tarek Sherlala, directeur général adjoint du Fonds de l'OPEP, a ajouté : « La notation de S&P confirme non seulement notre position solide, mais aussi l'importance de notre stratégie. Cette note sera un outil clé pour la mise en œuvre de l'augmentation prévue de nos prêts et renforcera davantage notre volonté d'aider les pays à atteindre les objectifs de développement durable et à faire face aux urgences actuelles, comme la pandémie de COVID-19 et le défi climatique. »

À propos du Fonds de l'OPEP

Le Fonds de l'OPEP pour le développement international (le Fonds de l'OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit des financements provenant des pays membres à des pays non membres exclusivement. L'organisation travaille en coopération avec les partenaires des pays en développement et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenus faibles et intermédiaires du monde entier. Le Fonds de l'OPEP a été créé par les pays membres de l'OPEP en 1976 dans un but précis : stimuler le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est centré sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (notamment en ce qui concerne les TPME), l'eau potable et l'assainissement, la santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds de l'OPEP a engagé plus de 22 milliards de dollars dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à 187 milliards de dollars. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

