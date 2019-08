S&P eleva Classificação da GOL

SÃO PAULO, 14 de Agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, informou hoje que a Standard & Poor's (S&P) melhorou as notas de avaliação de risco de crédito da Companhia, assim como dos papéis emitidos pela Companhia e pelas empresas controladas pela mesma. S&P é uma das três maiores agências de classificação de risco de crédito corporativo.

Os Issuer Default Ratings ("IDRs" – Rating de Probabilidade de Inadimplência do Emissor) de moeda estrangeira e local foram elevados de B- para B, com perspectiva estável.

As notas seniores sem garantia e os bônus perpétuos foram elevados para o mesmo nível das IDRs da companhia.

A classificação de risco da GOL para escala nacional foi elevada de brBBB para brA, com perspectiva estável.

"Com a elevação de S&P dos ratings Nacional e de Moeda Estrangeira, todas as três maiores agências de classificação de risco agora reconheceram a melhora no perfil de crédito da Companhia - resultante do nosso continuo foco na disciplina de capacidade e fortalecimento do balanço," afirma Richard Lark, Vice-Presidente Financeiro. "Isto é suportado pelo modelo operacional da GOL, que acreditamos que oferece os mais altos níveis de eficiência operacional e o melhor serviço de transporte no mercado."

GOL Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

GOL Media Relations

Marcia Nunes, Comunicação Externa

mrcmnunes@voegol.com.br

+55 (11) 5098-2979

Becky Nye, Montieth & Co.

bnye@montiethco.com

+1 646 864 3517

Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Related Links

http://www.voegol.com.br/ri



SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.