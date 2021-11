S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2019-21: Jerome Ianmark Calayag é o vencedor do S.Pellegrino Young Chef Academy Award

MILÃO, 2 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A busca mais emocionante por jovens chefs talentosos do mundo, criada pela S.Pellegrino Young Chef Academy para promover o futuro da gastronomia, chegou a um final emocionante na noite de sábado, 30 de outubro. Durante a grande final da S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2019-21, após rodadas de competição culinária, Jerome Ianmark Calayag, representando o Reino Unido e a região do norte da Europa, foi anunciado como o vencedor do S.Pellegrino Young Chef Academy Award 2019-21.O impressionante "Humble vegetables", o prato exclusivo de Jerome, criado em parceria com seu mentor, David Ljungqvist, maravilhou o grande júri por sua escolha de ingredientes, suas habilidades, genialidade, beleza do prato e mensagem por trás do prato, superando as apresentações de outros nove talentosos chefs do mundo.

Para visualizar o comunicado multimídia, clique em: https://www.multivu.com/players/uk/8976051-s-pellegrino-young-chef-academy-competition-2019-21-winner/

Ao ganhar o título de prestígio, Jerome Ianmark Calayag entra para a história, juntamente com os campeões anteriores, Mark Moriarty (2015), Mitch Lienhard (2016) e Yasuhiro Fujio (2018), mas, mais importante que isso, representa um farol de oportunidades à medida que ele embarca em uma jornada estimulante para ajudar a moldar a gastronomia do futuro. Escolhido pelo grande júri da S.Pellegrino Young Chef Academy Competition, composto por seis gigantes da gastronomia mundial – Enrico Bartolini, Manu Buffara, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Gavin Kaysen, Clare Smyth – Jerome cativou os membros da banca, que também ficaram encantados com o nível geral de competição. A família S.Pellegrino expressa sua gratidão a Pim Techamuanvivit, que, com sua experiência, contribuiu positivamente para a competição em suas diferentes fases e que, devido às restrições da pandemia, não pode ir até a Itália para a grande final.

A competição desse ano introduziu três novos prêmios, que complementam o S.Pellegrino Young Chef Academy Award e refletem a crença e o apoio da S.Pellegrino ao poder transformador da gastronomia e a seu impacto além da cozinha. Elissa Abou Tasse, representando a região da África e Oriente Médio, com "Adam's garden", é a vencedora do Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy, que reconheceu sua capacidade de preparar um prato exclusivo com ingredientes que destacassem a riqueza de sua bagagem cultural única e refletissem a conexão perfeita entre diferentes culturas. Callan Austin, da região da África e Oriente Médio, com "The ghost net", recebeu o S.Pellegrino Award for Social Responsibility, concedido pela Food Made Good ao chef que apresentasse a receita que melhor representasse o princípio dos alimentos como resultado de práticas socialmente responsáveis. E por fim, a comunidade on-line da Fine Dining Lovers concedeu seu Fine Dining Lovers Food for Thought Award a Andrea Ravasio, dos países ibéricos e mediterrâneos, como o jovem chef que melhor representou sua crença pessoal em "El domingo del campesino", seu prato exclusivo.

A S.Pellegrino Young Chef Competition é a principal atividade do projeto S.Pellegrino Young Chef Academy, lançado pela S.Pellegrino no ano passado com o objetivo de promover o futuro da gastronomia, descobrindo jovens talentos e os capacitando com um plano de educação, mentoria e oportunidades de experiência. Essa edição da competição foi a mais impressionante de todas, com candidatos do mundo todo. Um total de 135 jovens chefs foram aprovados nas seleções preliminares e participaram de sessões de preparo culinário ao vivo diante de bancas de jurados internacionais das 12 regiões dos países participantes. Os vencedores regionais da S.Pellegrino Young Chef Academy Competition chegaram à grande final após um caminho de mentoria durante o qual, graças ao apoio de um chef sênior, puderam refinar seus pratos exclusivos.

O evento, que teve três dias de duração, culminou em um jantar de gala especial. O gigante da gastronomia Massimo Bottura, com sua equipe formada por Takahiko Kondo, Riccardo Forapani, Francesco Vincenzi, Jessica Rosval e Bernardo Paladini, permitiu aos convidados vivenciar o verdadeiro espírito da S.Pellegrino Young Chef Academy, um ambiente feito de talento, criatividade, inovação, paixão e profissionalismo. Massimo Bottura, como mestre de cerimônias e mentor inspirador, trabalhou lado a lado com os cinco chefs para criar cinco experiências culinárias únicas e exclusivas, cada uma traduzindo o estilo, o espírito e a história de sua equipe.

Stefano Bolognese, diretor da unidade de negócios internacionais da Sanpellegrino, afirmou: "Estamos muito orgulhosos da grande final do evento, que ofereceu a oportunidade de nos reconectarmos pessoalmente e de vermos alguns talentos culinários verdadeiramente fenomenais em ação para criar algo extraordinário juntos. Portanto, obrigado a todas as pessoas do mundo que estiveram conosco para compartilhar o entusiasmo desses três dias. Foi incrível. Jerome brilhou de verdade diante de nosso respeitado grande júri, e dirigimos a ele nossas calorosas felicitações, com o desejo de que ele traga sua própria paixão e ideias à mesa para ajudar a moldar a gastronomia do futuro. Também queremos agradecer a todos os jovens talentos, protagonistas dessa jornada inspiradora e já membros de nossa S.Pellegrino Young Chef Academy: eles são os divisores de águas do futuro, e desejamos a eles muito boa sorte e uma carreira sensacional. Nossa busca por talentos criativos não para, e mal podemos esperar para anunciar mais detalhes sobre a próxima edição da S.Pellegrino Young Chef Academy Competition."

Os destaques da S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2019-21 estão disponíveis nos canais da S.Pellegrino Young Chef Academy e da Fine Dining Lovers. Para saber mais sobre a emocionante busca de talentos, acesse:https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/.

Sobre a S.Pellegrino e Acqua Panna

A S.Pellegrino, Acqua Panna e Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks são marcas registradas internacionais da Sanpellegrino S.p.A., que está sediada em Milão, na Itália. Distribuídos em mais de 150 países por meio de filiais e distribuidores em todos os cinco continentes, esses produtos representam a excelência em qualidade em virtude de suas origens e interpretam perfeitamente o estilo italiano em todo o mundo como uma síntese de prazer, saúde e bem-estar. Fundada em 1899, a Sanpellegrino S.p.A. é a empresa líder do setor de bebidas na Itália com sua linha de águas minerais, aperitivos não alcoólicos, drinks e chás congelados. Como uma importante produtora italiana de água mineral, sempre se comprometeu a aprimorar esse bem primário para o planeta e trabalha de forma responsável e apaixonada para garantir que esse recurso tenha um futuro seguro.

FONTE Sanpellegrino Group

SOURCE Sanpellegrino Group