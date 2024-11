S4 Energy komt naar Duitsland met contract voor overname van 310 MW batterij-energieopslagportfolio van Terra One

LONDEN, 12 november 2024 /PRNewswire/ -- Castleton Commodities International LLC (CCI) heeft vandaag aangekondigd dat een dochteronderneming, S4 Energy BV, een overeenkomst heeft getekend met Terra One Climate Solutions GmbH, een prominente Duitse batterijontwikkelaar, voor de overname van een 310 MW-portfolio van batterij-energieopslagsysteemprojecten (BESS) in Duitsland.

S4 Energy zal de BESS-activa bouwen, in eigendom hebben en exploiteren. Met deze overname komt S4 Energy de Duitse markt binnen en versterkt CCI zijn streven om de bewezen capaciteiten van zijn BESS-platform verder te ontwikkelen op belangrijke Europese markten.

De portefeuille bestaat uit een combinatie van kant-en-klare en geavanceerde projecten, die naar verwachting tussen 2026 en 2028 operationeel zullen zijn. De BESS-activa zijn strategisch gepositioneerd om de doelstellingen van Duitsland op het gebied van hernieuwbare energie te ondersteunen, de stabiliteit van het netwerk te verbeteren en de flexibiliteit te bieden die nodig is voor een duurzaam elektriciteitsnet.

"Deze transactie toont onze overtuiging in de sector en ons geloof in de vitale rol die batterij-energieopslag speelt bij het behalen van de Duitse decarbonisatiedoelstellingen," zegt Mohit Singh, hoofd van CCI's European Principal Investments team.

Over Castleton Commodities International LLC

CCI is een wereldwijde handelaar in energiegrondstoffen met geïntegreerde bedrijven die zich richten op de marketing, merchandising en handel in grondstoffen, en de eigendom, exploitatie en ontwikkeling van grondstoffengerelateerde infrastructuuractiva. Bezoek onze website voor meer informatie: www.cci.com.

Over S4 Energy

S4 Energy ontwikkelt, bouwt, bezit en beheert batterij-energieopslagsystemen op netschaal. Wij helpen energieproducenten, netbeheerders en eindgebruikers om vraag en aanbod in evenwicht te brengen en de bestaande infrastructuur optimaal te benutten. Wij streven ernaar het energienet veerkrachtiger en flexibeler te maken. Bezoek onze website voor meer informatie: www.s4-energy.com.

