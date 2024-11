S4 Energy fait son entrée en Allemagne avec un accord visant à acquérir un portefeuille de stockage énergétique en batterie de 310 MW auprès de Terra One

LONDRES, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Castleton Commodities International LLC (CCI) a annoncé aujourd'hui qu'une filiale, S4 Energy BV, a signé un accord avec Terra One Climate Solutions GmbH, un éminent développeur de batteries allemand, pour acquérir un portefeuille de 310 MW de projets de systèmes de stockage énergétique en batterie (BESS) en Allemagne.

S4 Energy construira, possédera et exploitera les actifs BESS. Cette acquisition marque l'entrée de S4 Energy sur le marché allemand et renforce l'engagement de CCI à faire progresser les capacités éprouvées de sa plateforme BESS sur les principaux marchés européens.

Le portefeuille est constitué d'une combinaison de projets prêts à démarrer et de projets avancés, dont les dates de mise en service sont prévues entre 2026 et 2028. Les actifs BESS sont stratégiquement positionnés pour soutenir les objectifs de l'Allemagne en matière d'énergies renouvelables, en améliorant la stabilité du networking et en fournissant la flexibilité nécessaire à un réseau électrique durable.

« Cette transaction témoigne de notre conviction dans le secteur et de notre foi dans le rôle essentiel que joue le stockage énergétique par batterie dans la réalisation des objectifs de décarbonisation de l'Allemagne », a indiqué Mohit Singh, directeur de l'équipe European Principal Investments de CCI.

CCI est un négociant mondial de matières premières énergétiques dont les activités intégrées sont axées sur la commercialisation, le marchandisage et le négoce de matières premières, ainsi que sur la propriété, l'exploitation et le développement d'actifs d'infrastructure liés aux matières premières. Visitez notre site Web pour plus d'informations : www.cci.com.

S4 Energy développe, construit, possède et exploite des systèmes de stockage d'énergie sur batterie à l'échelle du réseau. Nous aidons les producteurs d'énergie, les opérateurs de réseaux et les utilisateurs finaux à stabiliser l'offre et la demande et à tirer le meilleur parti de l'infrastructure existante. Notre mission est de rendre le réseau énergétique plus résilient et plus flexible. Visitez notre site Web pour plus d'informations : www.s4-energy.com.

