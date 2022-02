SaaS-Rekrutierungsplattform Manatal nimmt 5,1 Mio. USD ein, um die Einstellung weltweit zu transformieren

Das Start-up bietet ein neuartiges KI-gestütztes Bewerber-Tracking-System für die Rekrutierung bei KMU, mit dem die Unternehmen schneller und besser einstellen und so Kosten sparen können

LONDON, 10. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Die SaaS-Plattform Manatal für Personalbeschaffung und Onboarding hat heute bekannt gegeben, eine Seed-Finanzierung in Höhe von 5,1 Millionen USD über das Surge-Programm von Sequoia India abgeschlossen zu haben, an der auch Angel-Investoren beteiligt waren. Diese Finanzierungsrunde findet in einer Phase statt, in der das Unternehmen schnell wächst. Seit 2019 wurde fast 100.000 Menschen ein Arbeitsplatz vermittelt und die Plattform wird in über 130 Ländern eingesetzt. Die Einnahmen sind jedes Jahr um das Dreifache gestiegen. Die neuen Mittel werden in die Entwicklung fließen, da das Start-up in den folgenden Monaten sein Produktangebot und sein auf KI basierendes Empfehlungstool verbessern will.