Saba lance un site web dédié aux actionnaires de Workspace

NEW YORK, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- Saba Capital Management L.P. (« Saba ») a lancé aujourd'hui un site web destiné à fournir aux investisseurs de Workspace des informations relatives au plan de création de valeur de Saba.

Le site web (MakeWorkspaceWork.co.uk) contient la lettre ouverte publiée aujourd'hui par adressée aux actionnaires de Workspace, ainsi que la présentation qui l'accompagne .

Contact presse :

Greenbrook – Rob White / Peter Hewer

[email protected]

+44 (0) 207 952 2000

Renseignements destinés aux actionnaires :

DF King – David Chase Lopes

[email protected]

+44 (0) 20 7920 9700

À propos de Saba

Saba Capital Management, L.P. est une société internationale de gestion d'actifs alternatifs qui vise à offrir des rendements ajustés au risque supérieurs à un large éventail de clients. Fondée en 2009 par Boaz Weinstein, Saba est une société pionnière dans le domaine des stratégies de valeur relative du crédit et de l'arbitrage de structure du capital. Saba dispose de bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sabacapital.com et.