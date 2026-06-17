Saba startet eine eigene Website für Workspace-Aktionäre

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Saba Capital

Jun 17, 2026, 06:35 ET

NEW YORK, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Saba Capital Management L.P. („Saba") hat heute eine Website gestartet, die Workspace-Investoren Informationen zum Wertschöpfungsplan von Saba bereitstellt.

Die Website (MakeWorkspaceWork.co.uk) enthält den heutigen offenen Brief von an die Aktionäre von Workspace sowie die dazugehörige Präsentation.

Medienanfragen:
Greenbrook – Rob White / Peter Hewer
[email protected]
+44 (0) 207 952 2000

Anfragen von Aktionären: 
DF King – David Chase Lopes
[email protected]
+44 (0) 20 7920 9700

Über Saba

Saba Capital Management, L.P. ist ein weltweit tätiger Anbieter alternativer Vermögensverwaltung, der bestrebt ist, einer vielfältigen Kundengruppe überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu bieten. Saba wurde 2009 von Boaz Weinstein gegründet und gilt als Pionier im Bereich der Credit-Relative-Value-Strategien und der Kapitalstruktur-Arbitrage. Saba unterhält Niederlassungen in New York City und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.sabacapital.com und.

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