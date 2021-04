Sabesp - Fato Relevante: Cálculo do P0 e Revisão da Estrutura Tarifária

SÃO PAULO, 9 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ("Companhia" ou "Sabesp"), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e às disposições da Instrução CVM nº 358/02, em continuidade ao Fato Relevante de 28 de janeiro de 2021 e aos Comunicados ao Mercado de 08 e 10 de março de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo – ARSESP divulgou a Deliberação Nº1.150/2021, referente às Consultas Públicas 03/2021 – Proposta de Cálculo da Tarifa Média Máxima (P0) e Fator X da Terceira Revisão Tarifária Ordinária e 04/2021 – Proposta de Revisão da Estrutura Tarifária da Sabesp.

Junto à Deliberação, foram divulgadas as respectivas Notas Técnicas Finais e Relatórios Circunstanciados.

A deliberação e os demais documentos podem ser acessados no site da ARSESP ou nos links abaixo informados:

