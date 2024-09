Safe Life finalise l'acquisition de Medisol en Europe

STOCKHOLM, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Safe Life, un fournisseur de solutions de sauvetage basé à Stockholm, qui possède un portefeuille de sociétés en Europe et en Amérique du Nord, annonce l'acquisition stratégique de sa dernière société européenne, Medisol BV (« Medisol »). Il s'agit de la 27e acquisition pour Safe Life depuis 2019, qui renforce sa position de leader du marché des DEA en Amérique du Nord et en Europe.

« Nous sommes impressionnés depuis longtemps par Medisol et nous sommes ravis de l'accueillir dans notre famille d'entreprises en pleine croissance », déclare Jimmy Eriksson, PDG de Safe Life. « L'acquisition de Medisol renforce considérablement notre position sur le marché européen. Avec la présence étendue de Medisol dans 30 pays, ce mouvement stratégique élargit considérablement notre portée et nos capacités, ce qui nous permet d'accéder à de nouvelles opportunités et d'offrir une valeur supérieure à nos clients ».

Medisol, dont le siège est implanté aux Pays-Bas, est l'un des premiers distributeurs européens de DAE et dispose d'une grande expertise dans le commerce électronique et des opérations dans 30 pays européens. Cette acquisition complète stratégiquement le portefeuille existant de Safe Life, nous permettant de servir efficacement les marchés d'Amérique du Nord et d'Europe.

En capitalisant sur les forces des deux sociétés, Safe Life est idéalement positionnée pour répondre à la demande croissante de dispositifs de sauvetage et fournir un service amélioré à une base de clients plus large.

« L'équipe de Medisol est ravie de rejoindre la famille Safe Life. Cette avancée stimulera la croissance et améliorera notre capacité à fournir des solutions de sauvetage aux clients », a déclaré Pieter Joziasse, fondateur et PDG de Medisol.

L'acquisition de Medisol porte le chiffre d'affaires annuel pro forma de Safe Life à plus de 2 milliards de couronnes suédoises. Suite à une récente augmentation de capital, Safe Life est bien positionnée pour réaliser des acquisitions stratégiques supplémentaires sur des marchés géographiques clés. Grâce à des investissements continus dans les talents et la technologie, Safe Life poursuit sa mission : sauver davantage de vies.

À propos de Safe Life

Fondée en 2019, Safe Life est un groupe d'entreprises qui se concentre sur la fourniture d'équipements de sauvetage et de formations associées. Safe Life a acquis de nombreuses entreprises en Europe et en Amérique du Nord depuis sa création.

À propos de Medisol BV

Fondée en 2001, Medisol est l'un des principaux fournisseurs indépendants de DEA. Depuis sa création, Medisol s'est imposée comme un leader mondial dans la vente et la distribution de DEA, ainsi que d'équipements de réanimation et de formation, et est présente dans plus de 30 pays. Avec plus de 75 000 DEA vendus dans le monde, Medisol reste fidèle à sa mission : sauver des vies.