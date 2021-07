Safeguard Medical acquiert PerSys Medical, offrant ainsi aux premiers intervenants le plus large éventail d'options en matière d'équipements médicaux, de technologies et de services permettant de sauver des vies

CHICAGO, 1er juillet 2021 /PRNewswire/ -- Safeguard Medical, leader mondial en matière de technologies médicales d'urgence innovantes et de formation spécialisée pour les premiers intervenants, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de PerSys Medical. Cette acquisition stratégique renforce la présence mondiale de Safeguard Medical et son portefeuille de produits. Avec l'ajout de PerSys, Safeguard offre la plus vaste sélection de pansements et de garrots disponibles pour les soins d'urgence vitale. La société bénéficie également d'un centre de recherche et développement de classe mondiale en Israël, doté d'un solide pipeline d'innovations, et étend sa zone de distribution mondiale à plus de 60 pays. La transaction devrait être conclue dans les 30 prochains jours après l'obtention des autorisations administratives.

Connue pour ses produits de pointe, reconnus mondialement, PerSys apporte à Safeguard une gamme complète de pansements et de garrots les plus appréciés des premiers intervenants actifs dans les services civils, militaires et de sécurité publique. Les principaux produits comprennent :

Le pansement d'urgence : depuis son adoption par les Rangers de l'armée américaine en 2001, le pansement d'urgence (également connu sous le nom de pansement israélien) est le traitement standard pour le contrôle des hémorragies ;

Le WaisMed NIO : un dispositif intra-osseux automatique qui permet un accès vasculaire rapide, facile et en toute sécurité dans les situations d'urgence ;

La couverture Blizzard pour traumatismes : le choix numéro un de l'armée américaine, cette couverture fournit une isolation thermique et empêche la perte de chaleur chez le patient en cas de traumatisme.

Ce portefeuille combiné donne également accès aux équipements médicaux d'urgence privilégiés par les forces de défense à davantage de clients civils et militaires dans le monde entier.

« PerSys et Safeguard bénéficient d'une base de clientèle complémentaire et sont depuis longtemps unis dans leur mission. Cette acquisition offre donc à nos clients les options les plus larges possibles en matière d'équipements et de technologies médicaux permettant de sauver des vies, et constitue une extension naturelle de notre portefeuille de produits », a déclaré Adam Johnson, directeur général de Safeguard Medical. « Cette acquisition stratégique augmentera notre flexibilité en tant que moteur axé sur la mission des technologies de formation et des produits de pointe pour les premiers intervenants du monde entier. Alors que Safeguard continue de se développer, il en va de même pour notre présence mondiale et notre leadership en matière de réponse médicale d'urgence. »

Suite à une série de fusions et d'acquisitions au cours des deux dernières années, Safeguard Medical est bien placée pour répondre aux besoins médicaux d'urgence d'aujourd'hui et se préparer aux exigences de demain. Les distributeurs et les clients des deux sociétés continueront d'avoir accès aux technologies de sauvetage de PerSys Medical et Safeguard Medical.

« En unissant nos forces à celles de Safeguard et en réunissant deux innovateurs du secteur, nous progressons vers une mission commune : arrêter les décès pouvant être évités en mettant des produits exceptionnels et faciles à utiliser entre les mains des premiers intervenants », a déclaré Ofer Molad, fondateur et président de PerSys Medical. « Nous avons hâte de continuer à servir les militaires et les forces de l'ordre, les urgentistes et les civils de tous les jours qui s'efforcent de sauver des vies dans le monde entier »

À propos de Safeguard Medical

Safeguard Medical abrite les marques les plus importantes et les plus fiables au monde en matière de technologies de produits médicaux d'urgence et de formation professionnelles. Offrant un riche portefeuille de produits innovants et de haute qualité, des capacités de simulation, des cours de formation et des programmes de conseil, Safeguard Medical se consacre à sa mission qui est d'équiper et de permettre aux équipes de premiers secours de tous niveaux de préserver des vies humaines dans n'importe quel environnement. Poussée par l'innovation et l'expérience du monde réel, Safeguard Medical vise non seulement à répondre aux besoins médicaux d'urgence d'aujourd'hui, mais aussi à se préparer aux exigences de demain. Safeguard Medical est une société de Water Street Healthcare Partners, un investisseur stratégique dédié exclusivement au domaine médical. Pour plus d'informations, consultez le site www.safeguardmedical.com.

Related Links

https://safeguardmedical.com/



SOURCE Safeguard Medical