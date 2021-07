Safeguard Medical neemt PerSys Medical over en biedt eerstehulpverleners nu het breedste scala aan opties voor levensreddende medische apparatuur, technologieën en diensten

CHICAGO, 1 juli 2021 /PRNewswire/ -- Safeguard Medical, een wereldleider in vernieuwende medische noodhulptechnologieën en gespecialiseerde training voor eerstehulpverleners, heeft vandaag de overname van PerSys Medical bekendgemaakt. De strategische overname versterkt de wereldwijde aanwezigheid en de productportefeuille van Safeguard Medical. Met de overname van PerSys biedt Safeguard de ruimste keuze aan verbanden en tourniquets die beschikbaar zijn voor levensreddende kritieke zorg. Het bedrijf krijgt er in Israël ook een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van wereldklasse bij met een sterke innovatiepijplijn en breidt zijn wereldwijde distributie uit tot meer dan 60 landen. Naar verwachting zal de transactie binnen 30 dagen na het verkrijgen van de administratieve goedkeuringen worden afgerond.

PerSys staat bekend om zijn ultramoderne, wereldwijd erkende producten en bezorgt Safeguard een volledige lijn van de meest gewilde verbanden en tourniquets voor eerstehulpverleners die actief zijn in civiele en militaire bescherming en in openbare veiligheidsdiensten. De belangrijkste producten omvatten:

De Emergency Bandage: sinds hij in 2001 door de United States Army Rangers werd gebruikt, is deze traumazwachtel (ook bekend als Israëlisch verband) de norm voor het onder controle houden van bloedingen;

WaisMed NIO: een automatisch intraosseus apparaat dat in noodsituaties veilige, snelle en vlotte vasculaire toegang mogelijk maakt;

Blizzard Trauma Deken: de eerste keuze van het Amerikaanse leger. Deze deken zorgt voor thermische isolatie en voorkomt warmteverlies bij de traumapatiënt.

Dankzij deze gecombineerde portefeuille kunnen ook meer civiele en militaire klanten in de hele wereld gebruik maken van de medische noodhulpuitrusting die door defensietroepen wordt gebruikt.

"PerSys en Safeguard hebben een complementair klantenbestand en zijn al lang verenigd in onze missie. Deze overname biedt onze klanten dus de breedst mogelijke opties voor levensreddende medische apparatuur en technologieën, en betekent een natuurlijke uitbreiding van ons productaanbod," aldus Adam Johnson, chief executive officer van Safeguard Medical. "Deze strategische overname zal onze flexibiliteit vergroten als missiegerichte drijvende kracht achter trainingstechnologieën en geavanceerde producten voor eerstehulpverleners over de hele wereld. Naarmate Safeguard blijft groeien, neemt ook onze wereldwijde aanwezigheid en ons leiderschap op het gebied van medische hulpverlening toe."

Na een reeks fusies en overnames in de afgelopen twee jaar is Safeguard Medical goed geplaatst om de medische noodhulpbehoeften van vandaag op te lossen en zich voor te bereiden op de eisen van morgen. Verdelers en klanten van beide ondernemingen zullen toegang blijven hebben tot de levensreddende technologieën van zowel PerSys Medical als Safeguard Medical.

"Door onze krachten te bundelen met die van Safeguard en zodoende twee vernieuwers uit de sector samen te brengen, staan we nu verder in onze gedeelde missie: vermijdbare sterfgevallen een halt toeroepen door eerstehulpverleners uitzonderlijke, gebruiksvriendelijke producten ter beschikking te stellen", aldus Ofer Molad, oprichter en voorzitter van PerSys Medical. "We kijken ernaar uit om onze diensten wereld te blijven aanbieden aan militairen, ordehandhavers, medische hulpverleners en gewone burgers bij hun levensreddende opdrachten."

Over Safeguard Medical

Safeguard Medical is de thuisbasis van 's werelds toonaangevende en vertrouwde merken voor medische producttechnologieën en vaardigheidstrainingen. Safeguard Medical biedt een krachtig portfolio van innovatieve, hoogwaardige producten, simulatiemogelijkheden, trainingen en consultancyprogramma's en heeft als missie om hulpverleners waar ook ter wereld en van elk vaardigheidsniveau te voorzien van goede noodhulpvoorzieningen om levens te redden. Gedreven door innovatie en praktijkervaring streeft Safeguard Medical ernaar niet alleen de medische noodbehoeften van nu op te lossen, maar zich ook voor te bereiden op de eisen van morgen. Safeguard Medical is een bedrijf van Water Street Healthcare Partners, een strategische investeerder die zich exclusief richt op de gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op www.safeguardmedical.com.

SOURCE Safeguard Medical