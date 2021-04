Safeguard Medical breidt met de overname van H&H het aanbod aan medische noodhulpvoorzieningen uit

Een uitgebreid portfolio van levensreddende producten helpt helden levens te redden

CHICAGO, 21 april 2021 /PRNewswire/ -- Safeguard Medical, een wereldleider in medische noodvoorzieningen en gespecialiseerde training voor eerstehulpverleners, heeft vandaag de overname van H&H Medical Corporation bekendgemaakt. H&H staat hoog aangeschreven vanwege zijn gepatenteerde lijn van traumaproducten van militaire kwaliteit die ingezet worden in de cruciale minuten onmiddellijk na een traumatische gebeurtenis, en breidt het portfolio van Safeguard Medical verder uit, waardoor hulpverleners levens kunnen redden.

"Onze missie bij Safeguard Medical is om hulpverleners op elk vaardigheidsniveau uit te rusten en in staat te stellen om in elke omgeving levens te redden. De overname van H&H voegt een ander vertrouwd merk toe aan ons toonaangevende portfolio en vergroot ons vermogen om samen te werken met levensreddende hulpverleners over de hele wereld ", aldus Adam Johnson, CEO van Safeguard Medical. "Deze overname is weer een belangrijke stap in het vervullen van onze visie om eerstehulpverleners de meest gedifferentieerde voorzieningen en training te bieden."

Safeguard werd in 2020 gevormd door de fusie van Combat Medical Systems, Prometheus Medical, Trauma FX Ltd.en Water-Jel Technologies. Met de toevoeging van H&H Medical Corporation blijft Safeguard goed gepositioneerd om niet alleen de medische noodbehoeften van nu op te lossen, maar ook om zich voor te bereiden op de eisen van morgen.

"Safeguard Medical is het ideale bedrijf om onze visie te bevorderen om mensen eenvoudige en effectieve medische oplossingen te bieden die het verschil maken tussen het wel of niet kunnen redden van een leven", aldus Paul Harder, president van H&H Medical Corporation. "Safeguard's uitgebreide assortiment van medische noodproducten en training, gecombineerd met zijn wereldwijde bereik, zal onze klanten toegang geven tot een geheel nieuw niveau van ondersteuning."

Over Safeguard Medical

Safeguard Medical is de thuisbasis van 's werelds toonaangevende en vertrouwde merken voor medische producttechnologieën en vaardigheidstrainingen. Safeguard Medical biedt een krachtig portfolio van innovatieve, hoogwaardige producten, simulatiemogelijkheden, trainingen en consultancyprogramma's en heeft als missie om hulpverleners waar ook ter wereld en van elk vaardigheidsniveau te voorzien van goede noodhulpvoorzieningen om levens te redden. Gedreven door innovatie en praktijkervaring, streeft Safeguard Medical ernaar niet alleen de medische noodbehoeften van nu op te lossen, maar zich ook voor te bereiden op de eisen van morgen. Safeguard Medical is een bedrijf van Water Street Healthcare Partners, een strategische investeerder die zich exclusief richt op de gezondheidszorg. Ga voor meer informatie naar www.safeguardmedical.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1491092/Safeguard_Medical_Logo.jpg

Related Links

https://safeguardmedical.com/



SOURCE Safeguard Medical