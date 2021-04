Safeguard Medical élargit son offre de services médicaux d'urgence grâce à l'acquisition de H&H

Un portefeuille complet de produits indispensables qui aide les héros à sauver des vies

CHICAGO, 21 avril 2021 /PRNewswire/ -- Safeguard Medical, un leader mondial en matière de technologies médicales d'urgence et de formation spécialisée pour les équipes de premiers secours, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de H&H Medical Corporation. Très réputée pour sa gamme exclusive de produits de traumatologie de type militaire utilisés lors des précieuses minutes qui suivent immédiatement un événement traumatique, H&H élargit encore le portefeuille de Safeguard Medical, permettant ainsi à ceux qui répondent aux situations d'urgence de sauver des vies.

« Notre mission chez Safeguard Medical est d'équiper et de permettre aux premiers secours de tous niveaux de préserver des vies humaines dans n'importe quel environnement. L'acquisition de H&H ajoute une autre marque de confiance à notre portefeuille leader sur le marché et accroît notre capacité à nous associer aux équipes de premiers secours qui sauvent des vies dans le monde entier », a déclaré Adam Johnson, directeur général de Safeguard Medical. « Cette acquisition constitue une autre étape importante dans la réalisation de notre approche, qui est de fournir aux équipes de premiers secours les technologies et les formations les plus difversifiées. »

Safeguard a été créée en 2020 par la fusion de Combat Medical Systems, Prometheus Medical, Trauma FX Ltd. et Water-Jel Technologies. Avec l'arrivée de H&H Medical Corporation, Safeguard reste bien positionnée non seulement pour répondre aux besoins médicaux d'urgence d'aujourd'hui, mais aussi pour se préparer aux demandes de demain.

« Safeguard Medical est la société idéale pour faire avancer notre vision consistant à fournir aux gens des solutions médicales simples et efficaces qui font la différence entre sauver une vie ou assister à un décès », a déclaré Paul Harder, président de H&H Medical Corporation. « La vaste gamme de produits et de formations médicales d'urgence de Safeguard, combinée à sa portée mondiale, permettra à nos clients d'accéder à un tout nouveau niveau d'assistance. »

À propos de Safeguard Medical

Safeguard Medical héberge les marques les plus importantes et les plus fiables au monde en matière de technologies de produits médicaux d'urgence et de formation professionnelle. Offrant un portefeuille puissant de produits innovants et de haute qualité, des capacités de simulation, des cours de formation et des programmes de conseil, Safeguard Medical se consacre à sa mission qui est d'équiper et de permettre aux équipes de premiers secours de tous niveaux de préserver la vie dans n'importe quel environnement. Poussé par l'innovation et l'expérience du monde réel, Safeguard Medical vise non seulement à répondre aux besoins médicaux d'urgence d'aujourd'hui, mais aussi à se préparer aux exigences de demain. Safeguard Medical est une société de Water Street Healthcare Partners, un investisseur stratégique dédié exclusivement au domaine médical. Pour plus d'informations, consultez le site www.safeguardmedical.com.

