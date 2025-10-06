Safeguard présente Compass Core™ et renforce son leadership en matière de solutions de sécurité connectées

POST FALLS, Idaho, 6 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Safeguard, le leader mondial des solutions de sécurité connectées pour les travailleurs exposés aux risques électriques, annonce le lancement de Compass Core™, le plus récent dispositif de son portefeuille en expansion. Avec Compass Core, Safeguard continue d'être une référence en matière de protection des travailleurs de première ligne, en offrant une simplicité sans compromis et la possibilité d'adapter la sécurité à l'évolution des besoins.

Compass Core est né directement des commentaires des clients. Les équipes ont demandé un dispositif de sécurité rapide à déployer, facile à utiliser et conçu pour des travaux de réparation rapides, et Safeguard a répondu à cette demande. Compass Core offre aux travailleurs une protection immédiate et fiable contre les risques électriques dans un format simplifié, tout en maintenant la force de l'écosystème de sécurité connecté de Safeguard.

« Compass Core illustre notre volonté d'être à l'écoute des personnes qui utilisent notre technologie quotidiennement », a déclaré Tim Ledford, PDG de Safeguard. « Ce dispositif est conçu pour les travailleurs qui ont besoin d'outils de sécurité rapides, efficaces et faciles à utiliser sur le lieu de travail, mais il offre également la possibilité unique de s'étendre progressivement. Avec Compass Core, la sécurité grandit avec vous. »

Ce qui distingue Compass Core, c'est son fonctionnement rationalisé qui rend la protection sans effort dès le premier jour, tout en offrant un cheminement clair pour débloquer des capacités de détection et de protection supplémentaires au fur et à mesure de l'évolution des besoins des clients.

Le lancement de Compass Core renforce la gamme Compass de Safeguard, qui comprend désormais Compass®, Compass Pro® et Compass Core. Ensemble, ces solutions procurent une flexibilité inégalée et une protection multicouche aux travailleurs des secteurs tels que les services publics, l'exploitation minière, les télécommunications, le pétrole et le gaz, la construction et l'arboriculture.

Pour plus d'informations sur Safeguard, veuillez consulter le site SafeguardEquipment.com.

