Safeguard stellt Compass Core™ vor und baut damit seine Führungsposition im Bereich vernetzter Sicherheitslösungen aus

POST FALLS, Idaho, 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Safeguard, der weltweit führende Anbieter von vernetzten Sicherheitslösungen für Arbeitnehmer, die elektrischen Gefahren ausgesetzt sind, gibt die Markteinführung von Compass Core™ bekannt, dem neuesten Gerät in seinem wachsenden Portfolio. Mit Compass Core setzt Safeguard weiterhin Maßstäbe beim Schutz von Mitarbeitern an vorderster Front und bietet unkomplizierte Lösungen ohne Kompromisse sowie die Möglichkeit, die Sicherheit bei steigenden Anforderungen zu skalieren.

Compass Core ist direkt aus dem Feedback der Kunden entstanden. Die Teams forderten eine Sicherheitsvorrichtung, die schnell einsetzbar, mühelos zu bedienen und für schnelle Wiederherstellungsarbeiten ausgelegt ist, und Safeguard hat diese Anforderungen erfüllt. Compass Core bietet Arbeitern sofortigen, zuverlässigen Schutz vor elektrischen Gefahren in einem optimierten Format und behält gleichzeitig die Stärke des vernetzten Sicherheitsökosystems von Safeguard bei.

„Compass Core verdeutlicht unser Engagement, den Menschen zuzuhören, die sich täglich auf unsere Technologie verlassen", erklärte Tim Ledford, CEO von Safeguard. „Es wurde für Arbeiter entwickelt, die schnelle, effektive und benutzerfreundliche Sicherheitswerkzeuge für ihre Arbeit benötigen, bietet jedoch auch die einzigartige Möglichkeit, im Laufe der Zeit erweitert zu werden. Mit Compass Core wächst die Sicherheit mit Ihnen."

Was Compass Core auszeichnet, ist sein optimierter Betrieb, der vom ersten Tag an einen mühelosen Schutz ermöglicht und gleichzeitig einen klaren Weg bietet, um zusätzliche Erkennungs- und Schutzfunktionen freizuschalten, wenn die Anforderungen der Kunden wachsen.

Die Einführung von Compass Core stärkt die Compass-Serie von Safeguard weiter, die nun Compass®, Compass Pro® und Compass Core umfasst. Zusammen bieten diese Lösungen beispiellose Flexibilität und mehrschichtigen Schutz für Arbeitnehmer in verschiedenen Branchen, darunter Versorgungsunternehmen, Bergbau, Telekommunikation, Öl und Gas, Bauwesen und Baumpflege.

Weitere Informationen über Safeguard finden Sie unter SafeguardEquipment.com.

