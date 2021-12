Safenetpay lance une nouvelle carte Mastercard pour les six millions de PME britanniques

Sanjar Mavlyanov , PDG et fondateur de Safenetpay, a déclaré : « En accompagnant nos comptes d'entreprise d'une carte Mastercard, nous créons un moment historique pour Safenetpay et démontrons davantage notre engagement à rebâtir l'écosystème financier pour les PME et les entrepreneurs individuels du Royaume-Uni. Le fait de pouvoir émettre des cartes sous le nom de Safenetpay permettra à nos clients de combler les espaces de paiement numériques et physiques en ayant recours à un seul fournisseur. »

Deborah Suttle , responsable de l'émission commerciale chez Mastercard au Royaume-Uni et en Irelande, a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir Safenetpay chez Mastercard et de travailler avec l'entreprise pour offrir des solutions innovantes aux PME britanniques et aux entrepreneurs individuels qui sont les piliers de l'économie du Royaume-Uni. »

Les banques et les prêteurs traditionnels négligent ou rejettent continuellement les entrepreneurs, alors que les PME représentent 99 % de toutes les entreprises enregistrées au Royaume-Uni. Safenetpay veut que les PME et les entrepreneurs individuels britanniques regardent au-delà des banques et adoptent une véritable solution de rechange au statu quo.

Avec la plateforme de paiement tout-en-un de Safenetpay, les PME et les entrepreneurs individuels du Royaume-Uni n'auront plus à faire face à une myriade de fournisseurs, ce qui leur permettra de gagner du temps et de l'argent et de se concentrer sur ce qui est important. Les cartes de Safenetpay seront disponibles en 2022.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1705660/Safenetpay_launch_new_Mastercard.jpg

SOURCE Safenetpay; Mastercard