- Sagentia Innovation obtiene el premio Red Dot: Best of the Best para lupas quirúrgicas controladas por voz

CAMBRIDGE, Inglaterra, 3 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Un auricular de lupa quirúrgica controlado por voz, sPEEK, diseñado por el equipo multidisciplinario de Sagentia Innovation ha sido reconocido con el codiciado premio Red Dot: Best of the Best por la más alta calidad de diseño.

Desarrollado en respuesta a los problemas de los cirujanos con las lupas existentes, los auriculares eliminan el ajuste manual de la ampliación y la iluminación que, de otro modo, pueden interrumpir el flujo quirúrgico.