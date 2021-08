Sagentia Innovation obtient le prix Red Dot : Best of the Best pour les loupes chirurgicales à commande vocale

Dans tous les secteurs, on constate une demande croissante pour que la commande vocale soit omniprésente dans l'interface utilisateur, car elle peut apporter de nombreux avantages. Pour sPEEK, les fonctions avancées de commande vocale reposent sur un traitement de pointe qui garantit la fiabilité du casque dans la salle d'opération. Le traitement local en périphérie évite également la transmission de données potentiellement sensibles sur les réseaux hospitaliers ou dans le Cloud.

Les chirurgiens peuvent utiliser des commandes vocales pour activer la lumière du casque et modifier la luminosité, ainsi que pour augmenter ou diminuer le grossissement de x3, x4 et x5. Les mots de déclenchement peuvent être personnalisés et la conception physique est optimisée pour un confort et un équilibre maximum.

Contrairement aux loupes chirurgicales existantes, le concept du casque sPEEK contient un microcontrôleur alimenté par une batterie. Des microphones sont également intégrés. Il n'est donc plus nécessaire d'utiliser des câbles et de monter une ceinture ou un corps, ce qui peut poser des problèmes aux utilisateurs en raison de la nécessité de porter des blouses chirurgicales et d'autres EPI.

Carl Hewett, responsable de la conception et de l'innovation chez Sagentia Innovation, explique que le concept répond aux trois principaux critères de la « pensée design » : orientation vers l'utilisateur, viabilité commerciale et faisabilité technique.

« Nos entretiens avec des chirurgiens ont révélé de multiples problèmes associés aux loupes chirurgicales existantes », explique Carl. « L'absence de commande optique intuitive a accéléré la fatigue oculaire et la posture voûtée qui peuvent contribuer à la fatigue du personnel chirurgical. Pour développer sPEEK, nous avons fait appel à l'expertise de nos ingénieurs électromécaniques et de nos spécialistes en logiciels pour surmonter ces problèmes. Le contrôle mains libres de l'éclairage et du grossissement permet aux cliniciens de fournir une qualité de soins sans faille pendant les opérations chirurgicales. »

Cette année, Red Dot a reçu 4 110 candidatures dans la catégorie « Design Concept », et seuls 61 participants ont reçu le prix « Best of the Best ». sPEEK de Sagentia Innovation est l'un des cinq finalistes actuellement en lice pour le prix Red Dot : Luminary, le niveau le plus élevé de la reconnaissance Red Dot.

Rob Morgan, vice-président du département médical, déclare : « Nous sommes ravis de recevoir ce prix. Les projets d'innovation comme sPEEK sont essentiels pour nous. Il s'agit d'une innovation qui répond aux besoins des prestataires de santé pour améliorer leur efficacité et leur flux de travail. Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas toujours parler des développements passionnants sur lesquels nous travaillons. C'est donc formidable de pouvoir montrer ce que notre équipe est capable de réaliser grâce à ce projet passionnant. Je tiens à remercier et à féliciter nos concepteurs, nos experts en ergonomie, nos ingénieurs en mécanique et en électronique, ainsi que nos développeurs de logiciels, qui travaillent sans relâche sur des technologies qui font réellement la différence dans le secteur de la santé ».

Une étude de cas de l'entrée est disponible ici.

De plus amples informations sur les prix internationaux Red Dot sont disponibles sur le site https://www.red-dot.org/about-red-dot .

À propos de Sagentia Innovation

Sagentia Innovation fournit des services indépendants de conseil et de développement de produits de pointe axés sur les initiatives scientifiques et technologiques. Travaillant dans les secteurs de la médecine, de l'industrie, de la chimie et de l'énergie, de l'alimentation et des boissons, ainsi que des biens de consommation, Sagentia Innovation collabore avec un large éventail d'entreprises, allant de certaines des marques les plus importantes et les plus connues au monde jusqu'à des start-ups novatrices sur le marché. Elle fait partie de Science Group (AIM:SAG), qui compte plus de dix bureaux internationaux, deux centres d'innovation en R&D au Royaume-Uni et plus de 400 employés. Les autres activités de Science Group comprennent Leatherhead Food Research, TSG Consulting et Frontier Smart Technologies.

www.sagentiainnovation.com

À propos de Science Group plc

Science Group plc (AIM:SAG) est une organisation de conseil et de développement de produits dirigée par des scientifiques. Le groupe compte trois divisions :

Conseil en R&D : fournir des services de conseil, de sciences appliquées et de développement de produits dans tous les secteurs, afin d'aider les clients à obtenir un rendement maximal de leurs investissements en R&D.

Réglementation et conformité : aider les clients des marchés hautement réglementés à lancer, commercialiser et défendre des produits à l'échelle internationale, en naviguant dans des écosystèmes réglementaires souvent complexes et fragmentés.

Frontier Smart Technologies : conception et fabrication de puces et de modules pour les marchés de la radio DAB/DAB+, avec une part de marché de 80 % (à l'exclusion du marché automobile)

Avec plus de 400 employés dans le monde, principalement des scientifiques et des ingénieurs et parlant collectivement plus de 30 langues, le groupe dispose de centres de R&D à Cambridge et à Epsom et de plus de dix autres bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

www.sciencegroup.com

