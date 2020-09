Sagicor Life Insurance Company y Vida Life anuncian asociación

James Juarez, cofundador y CEO de Vida, manifestó una opinión similar sobre la rica historia de Sagicor de ofrecer productos excelentes a la comunidad hispana.

"Cumplen con los criterios que estábamos buscando en un socio: una compañía de seguros de vida de servicio completo, un historial de confianza y fortaleza, y un compromiso de ofrecer a los clientes un servicio de categoría mundial con integridad y valor. Viniendo de un origen multicultural, pensamos que esta asociación asegurará riqueza y prosperidad en la comunidad hispana, así como en todas las culturas".

Diseñada para dar a los individuos una protección de seguro de vida a término flexible y económica

La asociación Sagicor-Vida ofrece a los individuos una forma directa de proteger a sus familias a través de una plataforma de seguros móvil directa al consumidor.

Fácil aplicación en línea: Reciba un estimado personalizado, haga su solicitud en línea y obtenga una decisión en cuestión de minutos.

Reciba un estimado personalizado, haga su solicitud en línea y obtenga una decisión en cuestión de minutos. No se requiere examen médico: Responda en línea unas preguntas simples sobre su salud.

Responda en línea unas preguntas simples sobre su salud. Rápido pago de beneficios: Habitualmente los beneficios se pagan rápidamente y son libres de impuestos sobre ingresos 2 .

Habitualmente los beneficios se pagan rápidamente y son libres de impuestos sobre ingresos . Tasa y cobertura garantizadas durante la duración de la póliza: La cobertura y las tasas son fijas por la duración de la póliza mientras se hagan todos los pagos programados.

La cobertura y las tasas son fijas por la duración de la póliza mientras se hagan todos los pagos programados. Protección asequible por 10, 15 o 20 años: Hasta $1,000,000 en cobertura de seguro de vida a término3.

Aunque la situación de cada familia es única, tanto Sagicor como Vida siguen enfocadas en ofrecer soluciones para diversas necesidades individuales. "Al proteger lo que más importa, las familias pueden crecer financieramente y contribuir a su herencia", dijo Juarez.

"En el último par de meses, todos hemos experimentado un nivel de incertidumbre con la pandemia del COVID-19", dijo Catmull. "Y en medio de este caos, Sagicor ha proporcionado estabilidad y comodidad para proteger a los que usted más quiere. Estoy seguro de que seguiremos logrando cambios positivos mediante esta asociación".

Acerca de Sagicor Life Insurance Company

Sagicor Life Insurance Company es una compañía de seguros de vida de servicio completo que ayuda a los clientes a tomar hoy decisiones financieras sabias para asegurar que estén protegidos mañana. Sagicor tiene licencia en 45 estados y en el Distrito de Columbia y está clasificada "A-" (Excelente) por A.M. Best Company (la cuarta mejor de 16 clasificaciones posibles), confirmada al 14 de octubre de 2019.

Sagicor es una subsidiaria de propiedad total de Sagicor Financial Company Ltd. (SFCL)4. SFCL, fundada en 1840, es uno de los grupos de seguros más antiguos en las Américas, con operaciones en 21 países, principalmente en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Sagicor tiene el compromiso de ofrecer a los clientes un servicio de categoría mundial con integridad y valor. Para más detalles sobre Sagicor, visite Sagicor.com.

Acerca de Vida Insurance

Vida Life™ es una compañía de tecnología de seguros (insurtech) fundada en 2019, enfocada en vender productos de ahorro y seguros de vida accesibles en dispositivos móviles, con el propósito de ayudar a los más de 60 millones de hispanos en los Estados Unidos a aprovechar su poder adquisitivo de $1.4 billones de dólares. Para más detalles sobre Vida, visite GetVidaLife.com.

1 La emisión de la póliza puede depender de las respuestas a las preguntas sobre salud en la solicitud.

2 Ni Sagicor ni sus agentes ofrecen consejos sobre impuestos, asuntos legales, planificación de patrimonio o contabilidad. Consulte con su asesor de impuestos o de asuntos legales para información específica de su situación.

3 En dependencia de la edad del comprador de la póliza.

4 Sagicor Financial Company Ltd. es una entidad separada y no es responsable de la condición financiera de la aseguradora ni de obligaciones contractuales.

Producto emitido por Sagicor Life Insurance Company, Scottsdale, Arizona, y ofrecido por Vida Insurance Services, LLC, Rancho Santa Margarita, California. Este producto no está disponible en todos los estados, y puede haber variaciones por estado.

Formularios de póliza: ICC141015, 1000, 1000FL.

9535 | 14 de septiembre de 2020

