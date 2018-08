SAI Global étend sa position dominante en gestion intégrée du risque avec l'acquisition de Strategic BCP ResilienceONE

La société poursuit l'exécution d'une vision de gestion intégrée du risque (GIR) avec l'acquisition du leader en gestion de la continuité des activités (Business Continuity Management (BCM)) de Gartner MQ

- Cette toute dernière acquisition fait suite à une intégration entre les deux sociétés en février 2018, regroupant les capacités BCM et le workflow GIR avec des délais de rentabilisation rapides

- Les clients ResilienceONE de Strategic BCP auront accès aux ventes de SAI Global à l'échelle mondiale et à son réseau de soutien dans 56 pays.

CHICAGO, 20 août 2018 /PRNewswire/ -- SAI Global, un fournisseur de solutions de gestion intégrée du risque de premier plan, a annoncé aujourd'hui son engagement accru envers la gestion de la continuité des activités (GIR) avec l'acquisition récente de ResilienceONE Strategic BCP.

Dans l'environnement actuel, les cadres dirigeants, conscients de l'augmentation des risques émergents des cyberattaques, des catastrophes naturelles et des réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (GDPR) de l'UE, réalisent qu'une focalisation accrue sur les évaluations de l'impact sur les activités et une réponse appropriée face à une crise doit être intégrée à leurs programmes de gestion du risque opérationnel. Les sociétés doivent être capables de comprendre, diagnostiquer et atténuer efficacement le risque opérationnel.

« Grâce à cette toute dernière acquisition, nous pouvons aider les entreprises à répondre aux risques – cyberattaque, trouble géopolitique, crise de médias sociaux – et mettre en œuvre et gérer des politiques, des contrôles et l'apprentissage en ligne pour appliquer un plan d'action promouvant la stratégie d'entreprise », a déclaré Peter Granat, PDG de SAI Global. « Nous voyageons avec nos clients et je suis ravi que l'union de SAI Global et d'un quadruple leader Gartner MQ* pour BCM étende davantage notre position. »

« Comment une organisation maintient-elle sa résilience et comment protège-t-elle sa marque et sa réputation sans comprendre le risque de perturbation de ses activités et où ces risques sont connectés ? », a déclaré pour sa part Frank Perlmutter, président et fondateur de Strategic BCP. « SAI Global a la vision nécessaire pour diriger la GIR et, avec l'ajout de ResilienceONE de Strategic BCP, nous offrons désormais une approche intégrée de premier plan à nos clients et à l'industrie, une approche sur laquelle les dirigeants peuvent compter pour réduire les risques et identifier des opportunités de croissance. »

L'intégration existante entre SAI Global et Strategic BCP ResilienceONE, un partenariat établi, incorpore la GIR à BCM pour améliorer la résilience et accélérer la reprise des activités.

Les deux sociétés partagent de nombreux attributs uniques tels qu'une implémentation rapide, des déploiements clé en main au lieu de projets de génie logiciel prolongés, un vaste portefeuille de clients internationaux, et une concentration de clients dans des industries fortement règlementées.

* Strategic BCP ResilienceONE a été reconnu récemment en tant que Leader dans le 2017 Magic Quadrant dans la catégorie des solutions de programme de gestion de la continuité des activités, à l'échelle mondiale.

À propos de SAI Global

Nous aidons les organisations à gérer le risque de façon proactive afin d'établir la confiance et d'assurer l'excellence, la croissance et la durabilité de leurs activités. Nos solutions de gestion intégrée du risque combinent des capacités, des services et des offres de conseil de premier ordre fonctionnant tout au long du cycle de vie du risque pour permettre aux entreprises de se concentrer sur d'autres tâches. Ensemble, ces outils et ces connaissances permettent aux clients de développer une vue intégrée du risque.

Notre portée est mondiale et nous sommes présents en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, sur le continent américain, en Asie et dans la région Pacifique. Pour en savoir plus, visiter www.saiglobal.com.

À propos de Strategic BCP

Strategic BCP, Inc. est une société primée de solutions de gestion de la continuité des activités. Son logiciel ResilienceONE fournit une prise de décision critique rapide et des renseignements stratégiques en cas de catastrophes et d'interruptions des activités. Avec 450 000 d'utilisateurs interprofessionnels actifs dans des entreprises chefs de file, ResilienceONE offre une façon complète et rentable de regrouper la continuité des activités, la reprise après sinistre et la gestion des crises dans une solution unique basée SaaS. Pour en savoir plus, visiter www.strategicbcp.com.

Mise en garde de Gartner

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme étant des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

