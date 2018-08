SAI Global breidt leiderschapspositie geïntegreerd risicobeheer verder uit met de overname van Strategic BCP ResilienceONE

Bedrijf blijft een visie op het gebied van geïntegreerd risicobeheer (IRM - Integrated Risk Management) uitvoeren met de overname van Gartner MQ Leader for Business Continuity Management (BCM)

- Deze nieuwste aanwinst volgt op de integratie van de twee bedrijven in februari 2018, waarbij de BCM-capaciteiten en de IRM-workflow samengebracht werden met snelle tijd om te waarderen

- Klanten van Strategic BCP ResilienceONE zullen toegang hebben tot de wereldwijde verkoop- en ondersteuningsvoetafdruk van SAI Global in 56 landen.

CHICAGO, 20 augustus 2018 /PRNewswire/ -- SAI Global, een toonaangevende leverancier van oplossingen voor geïntegreerd risicobeheer, kondigde vandaag aan dat het zijn inzet voor IRM heeft versterkt door middel van de recente overname van Strategic BCP ResilienceONE.

In de huidige omgeving, waar men geconfronteerd wordt met toenemende risico's die voortkomen uit cyberaanvallen, fysieke rampen en voorschriften, zoals de Europese AVG, realiseren leidinggevenden zich dat steeds meer aandacht besteed moet worden aan de beoordeling van bedrijfseffecten en dat de gepaste reactie, wanneer geconfronteerd met een crisissituatie, geïntegreerd moet worden in de programma's voor operationeel risicobeheer. Bedrijven moeten in staat zijn om bedrijfsrisico's effectief te begrijpen, diagnosticeren en verhelpen.

"Met deze nieuwste aanwinst, kunnen we bedrijven helpen om te reageren op risico's – cyberaanvallen, geopolitieke onrust, sociale media crisis – en om beleidsregels, besturingselementen en e-learning uit te voeren en beheren om een toekomstplan zeker te stellen die de bedrijfsstrategie zal bevordert," aldus Peter Granat, SAI Global CEO. "Samen met onze klanten doorlopen wij dit traject en ik ben blij dat het samengaan van SAI Global met een viervoudig Gartner MQ-leider* voor BCM, onze positie verder zal uitbreiden."

"Hoe handhaaft een organisatie haar veerkracht, beschermt zij haar merk en reputatie zonder daarbij het risico van bedrijfsonderbreking te begrijpen, waar die risico's verbonden zijn?" zei Frank Perlmutter, President en oprichter van Strategic BCP. "SAI Global heeft de visie om toonaangevend te zijn op het gebied van IRM en, met de toevoeging van Strategic BCP ResilienceONE, hebben we nu een geïntegreerde, leidende aanpak voor zowel onze klanten als de industrie waar leidinggevenden op kunnen vertrouwen om risico's te beperken en groeimogelijkheden te localiseren."

De bestaande integratie tussen SAI Global en Strategic BCP ResilienceONE, een gevestigde partner, bevat IRM met BCM voor verbeterde veerkracht en sneller herstel.

Beide bedrijven beschikken over een groot aantal gemeenschappelijke unieke kenmerken zoals snelle implementatie, een kant-en-klare uitrol in plaats van lange software engineeringprojecten, een grote portefeuille met wereldwijde klanten, en een concentratie van klanten in sterk gereguleerde industrieën.

* Strategic BCP ResilienceONE is onlangs erkend als leider in het 2017 Magic Quadrant for Business Continuity Management Program Solutions, Worldwide.

Over SAI Global

We helpen organisaties op een proactieve manier risico's beheren om vertrouwen te creëren en bedrijfsuitmuntendheid, groei en duurzaamheid te realiseren. Onze geïntegreerde oplossingen voor risicobeheer bestaan uit een combinatie van toonaangevende capaciteiten, diensten, en adviesdiensten voor de hele levenscyclus van het risico zodat bedrijven zich op andere zaken kunnen richten. Samen stellen deze instrumenten en kennis klanten in staat een geïntegreerd overzicht van het risico te verkrijgen.

Wij hebben een wereldwijd bereik met locaties in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Pacifisch gebied. Ga voor meer informatie naar www.saiglobal.com.

Over Strategic BCP

Strategic BCP, Inc. is een bekroond bedrijf voor managementoplossingen voor bedrijfscontinuïteit. Zijn ResilienceONE-software biedt snelle, kritische besluitvorming en strategische inzichten tijdens rampen en bedrijfsonderbrekingen. Met 450.000 gebruikers binnen topbedrijven in de industrie, biedt ResilienceONE een uitgebreide, kostenbesparende manier om bedrijfscontinuïteit, rampenherstel, en crisisbeheersing te bieden, gecombineerd in een enkelvoudige SaaS-gebaseerde oplossing. Ga voor meer informatie naar www.strategicbcp.com.

